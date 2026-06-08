США - Парагвай, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В процессе подготовки к чемпионату мира парагвайцы сыграли с двумя из трех хозяев турнира на товарищеском уровне. В ноябре прошлого года они уступили США 1:2, а Мексику с зеркальным счетом победили. В единственном летнем спарринге парни Густаво Альфаро разгромили хорошо нам знакомую сборную Никарагуа - 4:0.

Свежие результаты американцев не могут не вызывать опасений у их болельщиков: три поражения в четырех последних матчах. Но тут сразу следует сделать оговорку, что соперников сборная США выбрала чрезвычайно серьезных. Бельгия, Португалия и Германия - европейские топы, а Сенегал - фактически чемпион Африки (команде было присуждено техническое поражение после победного финала с Марокко). Как раз последних американцы и обыграли - 3:2.

Команда Почеттино крайне редко играет на ноль в обороне (один случай за 10 матчей). Причем в четырех предыдущих играх она пропускала не меньше двух мячей. Обмен голами в Инглвуде выглядит вполне реальным, а БК «Бетбум» дает на этот исход приличный коэффициент - 2.03.