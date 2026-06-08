США - Парагвай, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Третий игровой день на чемпионате мира по футболу стартует очень рано. В Москве будет четыре часа утра, когда начнут выяснять отношения сборные США и Парагвая. Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Инглвуде.
Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа D
Стадион: «Соу-Фай» (Инглвуд, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|5
|2
|2
|12-7
|Парагвай
|2
|2
|5
|7-12
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Парагвай
4:0
Никарагуа
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Марокко
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Греция
0:1
Парагвай
Товарищеский матч
|19.11.2025
|Мексика
1:2
Парагвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|США
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
В процессе подготовки к чемпионату мира парагвайцы сыграли с двумя из трех хозяев турнира на товарищеском уровне. В ноябре прошлого года они уступили США 1:2, а Мексику с зеркальным счетом победили. В единственном летнем спарринге парни Густаво Альфаро разгромили хорошо нам знакомую сборную Никарагуа - 4:0.
Свежие результаты американцев не могут не вызывать опасений у их болельщиков: три поражения в четырех последних матчах. Но тут сразу следует сделать оговорку, что соперников сборная США выбрала чрезвычайно серьезных. Бельгия, Португалия и Германия - европейские топы, а Сенегал - фактически чемпион Африки (команде было присуждено техническое поражение после победного финала с Марокко). Как раз последних американцы и обыграли - 3:2.
Команда Почеттино крайне редко играет на ноль в обороне (один случай за 10 матчей). Причем в четырех предыдущих играх она пропускала не меньше двух мячей. Обмен голами в Инглвуде выглядит вполне реальным, а БК «Бетбум» дает на этот исход приличный коэффициент - 2.03.
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Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).
Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).
Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).
Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Вратари: Орландо Хилль («Сан-Лоренцо»), Гастон Оливейра («Олимпия»), Роберто Фернандес («Серро Портеньо»).
Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Хосе Канале («Ланус»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Александро Майдана («Тальерес»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»).
Полузащитники: Диего Гомес («Брайтон»), Маурисио Магальяйнс («Палмейрас»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Матиас Галарса («Атланта»), Каку («Аль-Айн»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта»).
Нападающие: Густаво Кабальеро («Портсмут»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавиа»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Антонио Санабрия («Кремонезе»).
Главный тренер: Густаво Альфаро.
На основном рынке «Бетбум» предлагаются высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи: 1.96 на победу США, 3.44 на ничью и 3.93 - на Парагвай.