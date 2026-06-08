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ГлавнаяПрогнозыСША - Парагвай, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

США - Парагвай, 13 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Аргентинская тренерская дуэль в Инглвуде
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Третий игровой день на чемпионате мира по футболу стартует очень рано. В Москве будет четыре часа утра, когда начнут выяснять отношения сборные США и Парагвая. Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Инглвуде.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

Место в рейтинге ФИФА: 16

13.06.2026, Сб
04:00 МСК

Парагвай

Место в рейтинге ФИФА: 40

П1 - 1.96

Х - 3.44

П2 - 3.93

Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап, группа D

Стадион:  «Соу-Фай»  (Инглвуд, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
США52212-7
Парагвай2257-12

Последние пять матчей сборной  США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Парагвай

4:0

Никарагуа

Товарищеский матч

31.03.2026Марокко

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

27.03.2026Греция

0:1

Парагвай

Товарищеский матч

19.11.2025Мексика

1:2

Парагвай

Товарищеский матч

16.11.2025США

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

Прогноз на матч

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В процессе подготовки к чемпионату мира парагвайцы сыграли с двумя из трех хозяев турнира на товарищеском уровне. В ноябре прошлого года они уступили США 1:2, а Мексику с зеркальным счетом победили. В единственном летнем спарринге парни Густаво Альфаро разгромили хорошо нам знакомую сборную Никарагуа - 4:0. 

Свежие результаты американцев не могут не вызывать опасений у их болельщиков: три поражения в четырех последних матчах. Но тут сразу следует сделать оговорку, что соперников сборная США выбрала чрезвычайно серьезных. Бельгия, Португалия и Германия - европейские топы, а Сенегал - фактически чемпион Африки (команде было присуждено техническое поражение после победного финала с Марокко). Как раз последних американцы и обыграли - 3:2.

Команда Почеттино крайне редко играет на ноль в обороне (один случай за 10 матчей). Причем в четырех предыдущих играх она пропускала не меньше двух мячей. Обмен голами в Инглвуде выглядит вполне реальным, а БК «Бетбум» дает на этот исход приличный коэффициент - 2.03. 

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Бонусы на матч

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Трансляции

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Все игры ЧМ-2026 в России бесплатно покажут  «Матч ТВ»  и Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Состав сборной США на ЧМ-2026

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).

Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).

Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Состав сборной Парагвая на ЧМ-2026

Вратари: Орландо Хилль («Сан-Лоренцо»), Гастон Оливейра («Олимпия»), Роберто Фернандес («Серро Портеньо»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Хосе Канале («Ланус»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Александро Майдана («Тальерес»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»).

Полузащитники: Диего Гомес («Брайтон»), Маурисио Магальяйнс («Палмейрас»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Матиас Галарса («Атланта»), Каку («Аль-Айн»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта»).

Нападающие: Густаво Кабальеро («Портсмут»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавиа»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Антонио Санабрия («Кремонезе»).

Главный тренер: Густаво Альфаро.

Коэффициенты букмекеров

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На основном рынке «Бетбум» предлагаются высокие коэффициенты на все три базовых исхода встречи: 1.96 на победу США, 3.44 на ничью и 3.93 - на Парагвай.

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