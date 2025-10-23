Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 октября 14:39ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Александр Волков — Жаилтон Алмейда, 25 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

36-летний россиянин намерен вернуться в титульную гонку
Руслан Ипполитов

Одной из ярких вывесок турнира UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) станет поединок россиянина Александра Волкова и бразильца Жаилтона Алмейды в тяжелом весе (до 120,6 кг). Экс-претендент на титул из Москвы столкнется с серьезным сопротивлением?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН

Статистика

Свернуть

 Волков

 

Алмейда

Россия

Страна

Бразилия

36

Возраст

34

49

Бои

25

38 (24/ 4/ 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (8 / 13 / 1)

11 (2/ 3 / 6)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

200

Рост (см)

193

203

Размах рук (см)

201

121

Размах ног (см)

110

Александр Волков

Свернуть

Будущий топ-тяжеловес UFC начал профессиональную карьеру еще в 2009 году. До перехода в главный промоушен мира россиянин успел стать чемпионом в Bellator и M1 Global. В ходе выступлений в UFC он дважды был в числе соискателей заветного титула, однако поединки с Дерриком Льюисом, Кертисом Блейдсом и Сирилом Ганом отдаляли уроженца Москвы от шанса подраться за пояс.

В своем последнем выступлении Волков уступил французу Сирилу Гану раздельным судейским решением в декабре 2024-го. Результат того боя многим показался спорным, и даже глава промоушена Дэйна Уайт пообещал россиянину разобраться в несправедливости.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Жаилтон Алмейда

Свернуть

Представитель Бразилии начал бойцовскую карьеру на родине в 2012 году. Спортсмен заполучил контракт с UFC после победы над россиянином Нассурдином Нассурдиновым в претендентской серии Дэйны Уайта. После перехода на новый уровень Алмейда одержал восемь побед (семь из них — досрочные) при всего одном поражении от американца Кертиса Блейдса. В актуальном рейтинге тяжеловесов бразилец располагается на пятом месте и в случае очередного успеха станет одним из претендентом на титул.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ВолковаПобеда АлмейдыТМ (2,5)ТБ (2,5)
Марафон2,52 1,501,412,69

Прогноз на бой

Свернуть

Букмекеры закономерно выставили Волкова аутсайдером этого поединка. Да, россиянин имеет существенное преимущество в антропометрии и в ударной технике. Однако Драго встретит крепкое сопротивление в лице бойца, который в ходе карьеры сменил четыре весовые категории. Алмейда ищет любую возможность для перевода соперника на канвас. Бразилец в среднем проводит 6,5 тейкдаунов за 15 минут поединка, превосходя даже Мераба Двалишвили, который удерживает рекорд лиги по общему количеству тейкдаунов.

Вероятнее всего, единственным шансом Волкова завладеть преимуществом станет активная работа в стойке с первых минут боя. В порыве атакующих действий бразилец часто принимает на себя лишние удары, что станет шансом для Волкова. Берем во внимание тот факт, что оба бойца не любят доводить дело до судейских решений (вспомним, чем это обернулось для россиянина в реванше с Ганом). Прогнозируем быструю победу одного из спортсменов за коэффициент 1,41.

Полный кард, где смотреть бой Волков Алмейда

Свернуть

Турнир UFC 321 состоится в Абу-Даби на стадионе «Этихад Арена». Главный кард соревнований начнется в 21:00 по московскому времени. Бой Волкова и Алмейды начнется ориентировочно в 21:45 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), а также легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» обеспечит прямую видеотрансляцию главного карда.

Основной кард

  • Том Аспиналл (Англия) — Сирил Ган (Франция). Тяжелый вес;
  • Вирна Яндироба (Бразилия) — Маккензи Дерн (США). Женский минимальный вес;
  • Умар Нурмагомедов (Россия) — Марио Баутиста (США). Легчайший вес;
  • Александр Волков (Россия) — Жаилтон Алмейда (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Азамат Мурзаканов (Россия) — Александр Ракич (Австрия). Тяжелый вес.

Прелимы

  • Икрам Алискеров (Россия) — Пак Чун Ен (Южная Корея). Средний вес;
  • Людовит Клайн (Словакия) — Матеуш Ребецки (Польша). Легкий вес;
  • Абдул-Карим Аль-Селвади (США) — Матеуш Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) — Хозе Мигель Дельгадо (Коста-Рика). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Крис Барнетт (США). Тяжелый вес;
  • Азат Максум (Казахстан) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Мизуки Инуэ (Япония). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer100 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer434 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer55 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer434 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё