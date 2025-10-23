Александр Волков — Жаилтон Алмейда, 25 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Одной из ярких вывесок турнира UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) станет поединок россиянина Александра Волкова и бразильца Жаилтона Алмейды в тяжелом весе (до 120,6 кг). Экс-претендент на титул из Москвы столкнется с серьезным сопротивлением?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ МАРАФОН
Волков
Алмейда
Россия
Страна
Бразилия
36
Возраст
34
49
Бои
25
38 (24/ 4/ 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (8 / 13 / 1)
11 (2/ 3 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
200
Рост (см)
193
203
Размах рук (см)
201
121
Размах ног (см)
110
Будущий топ-тяжеловес UFC начал профессиональную карьеру еще в 2009 году. До перехода в главный промоушен мира россиянин успел стать чемпионом в Bellator и M1 Global. В ходе выступлений в UFC он дважды был в числе соискателей заветного титула, однако поединки с Дерриком Льюисом, Кертисом Блейдсом и Сирилом Ганом отдаляли уроженца Москвы от шанса подраться за пояс.
В своем последнем выступлении Волков уступил французу Сирилу Гану раздельным судейским решением в декабре 2024-го. Результат того боя многим показался спорным, и даже глава промоушена Дэйна Уайт пообещал россиянину разобраться в несправедливости.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
Представитель Бразилии начал бойцовскую карьеру на родине в 2012 году. Спортсмен заполучил контракт с UFC после победы над россиянином Нассурдином Нассурдиновым в претендентской серии Дэйны Уайта. После перехода на новый уровень Алмейда одержал восемь побед (семь из них — досрочные) при всего одном поражении от американца Кертиса Блейдса. В актуальном рейтинге тяжеловесов бразилец располагается на пятом месте и в случае очередного успеха станет одним из претендентом на титул.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Букмекеры закономерно выставили Волкова аутсайдером этого поединка. Да, россиянин имеет существенное преимущество в антропометрии и в ударной технике. Однако Драго встретит крепкое сопротивление в лице бойца, который в ходе карьеры сменил четыре весовые категории. Алмейда ищет любую возможность для перевода соперника на канвас. Бразилец в среднем проводит 6,5 тейкдаунов за 15 минут поединка, превосходя даже Мераба Двалишвили, который удерживает рекорд лиги по общему количеству тейкдаунов.
Вероятнее всего, единственным шансом Волкова завладеть преимуществом станет активная работа в стойке с первых минут боя. В порыве атакующих действий бразилец часто принимает на себя лишние удары, что станет шансом для Волкова. Берем во внимание тот факт, что оба бойца не любят доводить дело до судейских решений (вспомним, чем это обернулось для россиянина в реванше с Ганом). Прогнозируем быструю победу одного из спортсменов за коэффициент 1,41.
Турнир UFC 321 состоится в Абу-Даби на стадионе «Этихад Арена». Главный кард соревнований начнется в 21:00 по московскому времени. Бой Волкова и Алмейды начнется ориентировочно в 21:45 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), а также легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» обеспечит прямую видеотрансляцию главного карда.
Основной кард
Прелимы