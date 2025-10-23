Александр Волков — Жаилтон Алмейда, 25 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Будущий топ-тяжеловес UFC начал профессиональную карьеру еще в 2009 году. До перехода в главный промоушен мира россиянин успел стать чемпионом в Bellator и M1 Global. В ходе выступлений в UFC он дважды был в числе соискателей заветного титула, однако поединки с Дерриком Льюисом, Кертисом Блейдсом и Сирилом Ганом отдаляли уроженца Москвы от шанса подраться за пояс.

В своем последнем выступлении Волков уступил французу Сирилу Гану раздельным судейским решением в декабре 2024-го. Результат того боя многим показался спорным, и даже глава промоушена Дэйна Уайт пообещал россиянину разобраться в несправедливости.