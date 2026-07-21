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ГлавнаяПрогнозыМагомед Зайнуков – Дамиан Жепецкий, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Магомед Зайнуков – Дамиан Жепецкий, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Дебют россиянина из команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Магомед Зайнуков
  • Дамиан Жепецкий
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Зайнуков – Жепецкий

Россиянин Магомед Зайнуков по прозвищу «Чанко» еще до прихода в UFC набрал внушительную популярность. Сейчас он один из самых заметных представителей команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. На турнире в Абу-Даби Зайнуков побьется с другим дебютантом лиги – поляком Дамианом Жепецким. Чем завершится это противостояние в легком весе (до 70,3 кг)?

Статистика

Зайнуков

 

Жепецкий

Россия

Страна

Польша

31

Возраст

24

8

Бои

10

8 (5 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (4 / 5 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

178

Рост (см)

178

174

Размах рук (см)

187

109

Размах ног (см)

N/A

Магомед Зайнуков

Уроженец Дагестана, по национальности – аварец-андиец. Чемпион мира и Европы по тайскому боксу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Первые пять боев выиграл досрочно. В последнем поединке в октябре в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта победил Лукаса Кальдаса единогласным решением судей и получил контракт с UFC.

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Дамиан Жепецкий

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Почти всю карьеру провел в польской лиге FEN, где стал чемпионом в легком весе и один раз защитил титул. В последнем поединке в апреле победил Корнелиу Ротару Ласкара единогласным решением судей под эгидой WOW.

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Сравнение коэффициентов

 Победа ЗайнуковаПобеда ЖепецкогоТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,204,702,361,55

Прогноз на бой

По-настоящему долгожданный дебют Зайнукова. Вокруг него уже много хайпа. Махачев открыто заявляет, что «Чанко» – будущий чемпион легкого дивизиона. Вот только первого соперника россиянина в UFC недооценивать не стоит, несмотря на разгромные котировки букмекеров.

Жепецкий – весьма опасный молодой проспект, который умеет работать и в стойке, и в партере, навязывая интенсивный темп. Вопрос к поляку стандартный – как он проявит себя при резком повышении уровня оппозиции? А Зайнуков наверняка даст ему самый тяжелый бой в карьере.

Сам россиянин – топовый ударник с элитной базой тайского бокса. Но и борьба у него на хорошем уровне – иначе в команде Хабиба не бывает. Полагаем, «Чанко» не будет форсировать события и «прощупает» соперника, чтобы понять, в какой стихии с ним комфортнее биться. Пари на ТБ (2,5) кажется уместным, тем более что последние три поединка Зайнукова дошли до судейских решений.

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Полный кард, где смотреть бой Зайнуков – Жепецкий

Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Зайнуков – Жепецкий стоит ожидать около 20:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Вальтер Уокер (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Мухаммад Саид (Россия). Полутяжелый вес;
  • Сантьяго Понзиниббио (Аргентина) – Сэм Паттерсон (Англия). Полусредний вес;
  • Исмаэль Бонфим (Бразилия) – Аксель Сола (Франция). Легкий вес;
  • Магомед Тучалов (Россия) – Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Нурулло Алиев (Таджикистан) – Майк Дэвис (США). Легкий вес;
  • Коди Гибсон (США) – Абдул Хуссейн (Финляндия). Легчайший вес.

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