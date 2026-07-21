Магомед Зайнуков – Дамиан Жепецкий, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

По-настоящему долгожданный дебют Зайнукова. Вокруг него уже много хайпа. Махачев открыто заявляет, что «Чанко» – будущий чемпион легкого дивизиона. Вот только первого соперника россиянина в UFC недооценивать не стоит, несмотря на разгромные котировки букмекеров.

Жепецкий – весьма опасный молодой проспект, который умеет работать и в стойке, и в партере, навязывая интенсивный темп. Вопрос к поляку стандартный – как он проявит себя при резком повышении уровня оппозиции? А Зайнуков наверняка даст ему самый тяжелый бой в карьере.

Сам россиянин – топовый ударник с элитной базой тайского бокса. Но и борьба у него на хорошем уровне – иначе в команде Хабиба не бывает. Полагаем, «Чанко» не будет форсировать события и «прощупает» соперника, чтобы понять, в какой стихии с ним комфортнее биться. Пари на ТБ (2,5) кажется уместным, тем более что последние три поединка Зайнукова дошли до судейских решений.