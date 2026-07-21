Магомед Зайнуков – Дамиан Жепецкий, 25 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Россиянин Магомед Зайнуков по прозвищу «Чанко» еще до прихода в UFC набрал внушительную популярность. Сейчас он один из самых заметных представителей команды Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. На турнире в Абу-Даби Зайнуков побьется с другим дебютантом лиги – поляком Дамианом Жепецким. Чем завершится это противостояние в легком весе (до 70,3 кг)?
Зайнуков
Жепецкий
|Россия
Страна
Польша
|31
Возраст
24
|8
Бои
10
|8 (5 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (4 / 5 / 1)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
|178
Рост (см)
178
|174
Размах рук (см)
187
|109
Размах ног (см)
N/A
Уроженец Дагестана, по национальности – аварец-андиец. Чемпион мира и Европы по тайскому боксу. В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Первые пять боев выиграл досрочно. В последнем поединке в октябре в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта победил Лукаса Кальдаса единогласным решением судей и получил контракт с UFC.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Почти всю карьеру провел в польской лиге FEN, где стал чемпионом в легком весе и один раз защитил титул. В последнем поединке в апреле победил Корнелиу Ротару Ласкара единогласным решением судей под эгидой WOW.
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По-настоящему долгожданный дебют Зайнукова. Вокруг него уже много хайпа. Махачев открыто заявляет, что «Чанко» – будущий чемпион легкого дивизиона. Вот только первого соперника россиянина в UFC недооценивать не стоит, несмотря на разгромные котировки букмекеров.
Жепецкий – весьма опасный молодой проспект, который умеет работать и в стойке, и в партере, навязывая интенсивный темп. Вопрос к поляку стандартный – как он проявит себя при резком повышении уровня оппозиции? А Зайнуков наверняка даст ему самый тяжелый бой в карьере.
Сам россиянин – топовый ударник с элитной базой тайского бокса. Но и борьба у него на хорошем уровне – иначе в команде Хабиба не бывает. Полагаем, «Чанко» не будет форсировать события и «прощупает» соперника, чтобы понять, в какой стихии с ним комфортнее биться. Пари на ТБ (2,5) кажется уместным, тем более что последние три поединка Зайнукова дошли до судейских решений.
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Турнир UFC Fight Night 282 пройдет на «Etihad Arena» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 июля, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Зайнуков – Жепецкий стоит ожидать около 20:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 18:25 мск.
Основной кард
Прелимы