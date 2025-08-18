Ведомости
Александр Зверев — Карлос Алькарас, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Третья и вторая ракетки мира
Александр Бокулёв
Зверев - Алькарас
Зверев - Алькарас

В ночь на 17 августа по московскому времени в полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Какую ставку выбрать на противостояние третьей и второй ракеток мира?

Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 01:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom

Турнирная сетка

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Нишеш Басаваредди (США) — 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Брэндон Накашима (США, 27) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Карен Хачанов (Россия, 14) — 7:5, 3:0, отказ
  • 1/4 финала: Бен Шелтон (США, 5) — 6:2, 6:2

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 2:6, 6:3
  • 3-й круг: Хамад Меджедович (Сербия) — 6:4, 6:4
  • 4-й круг: Лука Нарди (Италия) — 6:1, 6:4
  • 1/4 финала: Андрей Рублёв (Россия, 9) — 6:3, 4:6, 7:5

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Теренс Атман (Франция)

Александр Зверев

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 43 победы при 15 поражениях. Турнир в Цинциннати выигрывал в 2021-м, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

Карлос Алькарас

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 52 победы при шести поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

Личные встречи

Соперники ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте Зверев выиграл один раз, Алькарас — трижды. На харде немец одержал пять побед, испанец — две.

Ставки на исход

Букмекеры считают Алькараса фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,55 на его победу и 2,60 на успех Зверева.

Ставки на тоталы

Последний очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,82 на ТМ (23,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ЗвереваПобеда АлькарасаТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2,601,551,981,82

Прогноз и ставка

Зверев на нынешнем турнире не отдал ни сета, а гейм на своей подаче проиграл лишь однажды. Ввод мяча в игру — один из главных козырей немца, и в Цинциннати он работает близко к идеалу. Да и в целом кондиции олимпийского чемпиона хороши — на данный момент он, пожалуй, ближе к пику формы, чем Алькарас.

Но испанец, безусловно, и в актуальных кондициях соответствует уровню второй ракетки мира. Однако сбои на нынешнем турнире у него случаются чаще, чем у Зверева. Так что видим повод заиграть как минимум плюсовую фору по геймам через немца.

