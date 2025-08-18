Александр Зверев — Карлос Алькарас, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
В ночь на 17 августа по московскому времени в полуфинале хардового турнира ATP 1000 в Цинциннати встретятся немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Какую ставку выбрать на противостояние третьей и второй ракеток мира?
Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 01:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Теренс Атман (Франция)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 43 победы при 15 поражениях. Турнир в Цинциннати выигрывал в 2021-м, в прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 16 турниров ATP, в том числе пяти хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 52 победы при шести поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
Соперники ранее провели 11 официальных очных матчей. На грунте Зверев выиграл один раз, Алькарас — трижды. На харде немец одержал пять побед, испанец — две.
Букмекеры считают Алькараса фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,55 на его победу и 2,60 на успех Зверева.
Последний очный матч спортсменов продлился 23 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,98 на ТБ (23,5) и 1,82 на ТМ (23,5).
Зверев на нынешнем турнире не отдал ни сета, а гейм на своей подаче проиграл лишь однажды. Ввод мяча в игру — один из главных козырей немца, и в Цинциннати он работает близко к идеалу. Да и в целом кондиции олимпийского чемпиона хороши — на данный момент он, пожалуй, ближе к пику формы, чем Алькарас.
Но испанец, безусловно, и в актуальных кондициях соответствует уровню второй ракетки мира. Однако сбои на нынешнем турнире у него случаются чаще, чем у Зверева. Так что видим повод заиграть как минимум плюсовую фору по геймам через немца.