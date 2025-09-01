Ведомости
Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, 31 августа: прогноз на матч US Open

Игра будет интригующей и конкурентной?
Александр Бокулёв

Канадец Феликс Оже-Альяссим после победы над россиянином Романом Сафиуллиным встретится на Открытом чемпионате США 2025 года с немцем Александром Зверевым — третьей ракеткой мира. Кто выйдет в четвертый круг и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 31.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 7:6 (7:4), 6:4
  • 2-й круг: Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)

  • 1-й круг: Билли Харрис (Великобритания) — 6:4, 7:6 (10:8), 6:4
  • 2-й круг: Роман Сафиуллин (Россия) — 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Коулман Вон (Гонконг) — Андрей Рублёв (Россия, 15)

Александр Зверев

Свернуть

Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава), а также полуфинала в Цинциннати (хард). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 45 побед при 16 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2020-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.

Феликс Оже-Альяссим

Свернуть

Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 31 победу при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.

Личные встречи

Свернуть

Ранее соперники провели восемь официальных очных матчей. Оже-Альяссим выиграл единственную встречу на траве и один раз победил на харде. Зверев четырежды был сильнее на харде и дважды — на грунте.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают немца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,29 на его победу и 3,60 на успех канадца.

Ставки на тоталы

Свернуть

В трех из восьми очных матчей спортсменов каждый выигрывал минимум сет. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (38,5) и 1,94 на ТМ (38,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа ЗвереваПобеда Оже-АльяссимаТБ (38,5)ТМ (38,5)
WINLINE1,293,601,861,94

Прогноз и ставка

Свернуть

Оба спортсмена за два прошлых матча не отдали соперникам ни сета. Оба находятся в хороших кондициях, но оценить потенциал каждого на нынешнем турнире в более полной мере как позволит очная встреча.

Симптоматично, что в Нью-Йорке Оже-Альяссим успел провести уже три тай-брейка. У Зверева же лишь один из шести сетов продлился десяти геймов. Не удивимся, если и в их очном матче каждый сет получится затяжным и конкурентным, а также случится хотя бы один тай-брейк. Ставка на ТБ (35,5) в таком противостоянии кажется вполне релевантной.

