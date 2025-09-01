Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, 31 августа: прогноз на матч US Open

Канадец Феликс Оже-Альяссим после победы над россиянином Романом Сафиуллиным встретится на Открытом чемпионате США 2025 года с немцем Александром Зверевым — третьей ракеткой мира. Кто выйдет в четвертый круг и продолжит борьбу за титул?

Дата / Время: 31.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)