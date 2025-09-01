Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, 31 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Канадец Феликс Оже-Альяссим после победы над россиянином Романом Сафиуллиным встретится на Открытом чемпионате США 2025 года с немцем Александром Зверевым — третьей ракеткой мира. Кто выйдет в четвертый круг и продолжит борьбу за титул?
Дата / Время: 31.08.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Александр Зверев (28 лет, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Коулман Вон (Гонконг) — Андрей Рублёв (Россия, 15)
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава), а также полуфинала в Цинциннати (хард). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, а на Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 45 побед при 16 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2020-м, когда дошел до финала. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 31 победу при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Ранее соперники провели восемь официальных очных матчей. Оже-Альяссим выиграл единственную встречу на траве и один раз победил на харде. Зверев четырежды был сильнее на харде и дважды — на грунте.
Букмекеры считают немца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,29 на его победу и 3,60 на успех канадца.
В трех из восьми очных матчей спортсменов каждый выигрывал минимум сет. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (38,5) и 1,94 на ТМ (38,5).
Оба спортсмена за два прошлых матча не отдали соперникам ни сета. Оба находятся в хороших кондициях, но оценить потенциал каждого на нынешнем турнире в более полной мере как позволит очная встреча.
Симптоматично, что в Нью-Йорке Оже-Альяссим успел провести уже три тай-брейка. У Зверева же лишь один из шести сетов продлился десяти геймов. Не удивимся, если и в их очном матче каждый сет получится затяжным и конкурентным, а также случится хотя бы один тай-брейк. Ставка на ТБ (35,5) в таком противостоянии кажется вполне релевантной.