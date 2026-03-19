Что такое Экспресс ставка в БК: как рассчитать и сделать ставку

Анализ системы расчета итогового кэфа поможет понять, как работает экспресс-ставка. Автоматически происходит перемножение добавленных в купон событий. Совокупные значения рассчитываются по схеме:

К = К1 x К2 x Кн

В представленной формуле К — коэффициенты разных добавленных исходов.

Представим гипотетические матчи:

«Спартак» принимает ЦСКА, на победу армейцев дают 2.20;

Синнер играет с Джоковичем, на выигрыш итальянца предлагают 1.75;

«Металлург» встречается с «Сибирью», на победу Магнитогорска дают коэффициент 1.65.

При добавлении всех указанных исходов в купон коэффициенты перемножаются:

К = 2.20x1.75x1.65 = 6.353

Экспресс в ставках увеличивает возможно совокупного выигрыша. Допустим, банк игрока составляет 900 рублей. Перед беттором 2 варианта: поставить все деньги на экспресс выше или использовать ординары отдельно. В последнем случае на каждый из исходов ставится по 300 рублей. Посчитаем потенциальный выигрыш с учетом текущих коэффициентов.

Варианты Примеры Совокупный выигрыш Экспресс 900x6.353 5717,7 ₽ Ординары 300x2.20 300x1.75 300x1.65 1680 ₽

Разница очевидна. Перемножение делает экспрессы максимально выгодными для беттора. Однако появление дополнительных исходов в купоне добавляет рисков проигрыша.