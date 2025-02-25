Что такое система SWIFT

Несмотря на то что раньше SWIFT использовался российскими банками для внутристрановых переводов, это не вызывало одобрения ЦБ, говорит Михайлишин. Поэтому под надзором регулятора в 2014 г. создали отечественный аналог – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), использование которой стало с 1 октября 2023 г. обязательным для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России. По данным на 1 декабря 2024 г., к СПФС подключены 580 организаций, из которых более четверти нерезиденты, сообщал ЦБ. В целом трафик СПФС стабильно растет, количество переданных в 2023 г. сообщений удвоилось по сравнению с 2022 г. и продолжает расти, говорилось в «Основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025-2027 гг.». До этого, в начале прошлого года, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что к СПФС подключены 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. А в начале апреля 2024 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через СПФС.