Что такое система SWIFT

Что такое система SWIFTЭто глобальная служба для международного обмена финансовыми сообщениями
SWIFT, или «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций» – международная система межбанковских сообщений, которая позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. Сама система не переводит и не хранит деньги, а только передает сообщения от банка к банку о переводе средств.
Головной офис компании располагается в Бельгии. Система обрабатывает платежные запросы и сообщения между более чем 11 000 финансовыми учреждениями из более чем 200 стран.
Как появился SWIFT
До появления SWIFT банки передавали сообщения между собой по телетайпу (вид телеграфной пишущей машины, используемой для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу), говорит председатель комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, руководитель целевой группы BRICS Payments & Fintech рабочей группы «Финансовые услуги» Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин. То есть в каждом банке стоял телетайп, по которому там отбивали по определенному шаблону телеграмму другому банку, с которым были корреспондентские отношения, поясняет он. В таких сообщениях передавались распоряжения перевести деньги с одного счета на другой, добавляет Михайлишин.
Система SWIFT появилась в 1973 г. на основе амбициозной и инновационной идеи создания глобальной службы финансовых сообщений и общего языка для международного обмена финансовыми сообщениями, говорится на сайте компании. Полноценно система заработала в 1977 г., заменив технологию Telex (телетайпы), которая тогда была широко распространена. SWIFT, по сути, является безопасным, защищенным корпоративным мессенджером, в котором все сообщения строго стандартизированы, отмечает Михайлишин.
Как работает SWIFT
Взаимодействие между участниками системы осуществляется на основе финансовых сообщений, а между системой и участниками – на основе системных. Структура сообщений состоит из заголовка, текста и так называемого трейлера (специального SWIFT-кода).
SWIFT-код – уникальный идентификационный код банка или другого участника расчетов, который присваивается организации при подключении к системе SWIFT и используется при переводе денежных средств из одного государства в другое между банками-участниками этой системы.
SWIFT является универсальной системой, поэтому может использоваться банками как внутри одной страны, так и между странами, отмечает Михайлишин. Например, до 2022 г. российские банки использовали систему как раз для обмена сообщениями внутри страны, указывает он.
Пример работы системы SWIFT внутри страны такой: клиент собирается снять денежные средства через банкомат другого банка. В этом случае терминал отправляет запрос в банк-эмитент карты о легитимности проводимой операции. Банк-эмитент мгновенно подтверждает банку, через терминал которого происходит съем средств, что на счете есть деньги, операция легитимна, и просит выдать ему средства, которые потом вернет на счет банка, которому принадлежит банкомат.
В случае с трансграничными переводами банк отправителя, например в России, мгновенно сообщает банку получателя в любой точке мира, что был произведен перевод в определенной валюте от конкретного отправителя в пользу конкретного получателя. В свою очередь банк получателя также мгновенно сообщает банку отправителя, что он получил на счет отправленную сумму.
Одно из преимуществ системы SWIFT – возможность работать с большим количеством валют, говорит Михайлишин. Хотя, согласно данным системы за январь 2025 г., наиболее популярным в глобальных платежах остается доллар с долей 50,17%. На втором месте – евро, на расчеты в котором приходится 21,98%, а следом идет британский фунт стерлингов – 6,91%. На четвертом месте располагается юань – 3,79%, китайская валюта еще в ноябре 2024 г. обогнала японскую иену (в январе на пятом месте с долей 3,7%).
Еще одно из преимуществ системы – ее могут использовать не только банки, но и коммерческие компании, отмечает Михайлишин.
Что значит отключение от SWIFT
Пока единственными в мире примерами полного отключения всей финансовой системы от SWIFT являются Иран и Северная Корея. Но, по словам партнера BGP Litigation Сергея Гландина, тот же Иран никогда не был так сильно завязан в международные финансовую, экономическую и банковскую системы, как Россия, писали ранее «Ведомости».
Российские банки Евросоюз начал точечно отключать от системы с 2022 г. из-за военной спецоперации. С того момента ряд кредитных организаций отключили от SWIFT, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и др. – они лишились возможности передавать информацию о платежах в иностранные банки, которые подключены к системе.
Последний раз информация об отключении российских банков от SWIFT была 24 февраля. ЕС в рамках 16-го пакета санкций объявил об отключении от системы с 7 марта 11 банков – «Уралсиб», «Ак Барс», «Точка», «Синара», «Кубань кредит», Росэксимбанк, Примсоцбанк, «ББР банк», «Национальный резервный банк» (НРБанк), Кузнецкбизнесбанк и «Мир бизнес банк». Также под ограничения попала расчетная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор», которая принимает платежи и предоставляет платежные услуги в том числе юридическим лицам. Еще одна небанковская кредитная организация в списке – «Петербургский расчетный центр», у которого есть лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
Но это не станет серьезным ограничением для трансграничных транзакций для российских банков, отмечает Михайлишин: раньше жили без SWIFT и сейчас будут. Проблема заключается, по его словам, в том, что из-за риска санкций иностранные банки отказываются от сотрудничества с российскими и наличие или отсутствие подключения к SWIFT на это мало влияет.
Альтернативы SWIFT
Несмотря на то что раньше SWIFT использовался российскими банками для внутристрановых переводов, это не вызывало одобрения ЦБ, говорит Михайлишин. Поэтому под надзором регулятора в 2014 г. создали отечественный аналог – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), использование которой стало с 1 октября 2023 г. обязательным для передачи финансовой информации при переводах средств внутри России. По данным на 1 декабря 2024 г., к СПФС подключены 580 организаций, из которых более четверти нерезиденты, сообщал ЦБ. В целом трафик СПФС стабильно растет, количество переданных в 2023 г. сообщений удвоилось по сравнению с 2022 г. и продолжает расти, говорилось в «Основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025-2027 гг.». До этого, в начале прошлого года, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что к СПФС подключены 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан. А в начале апреля 2024 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что внутри России более 98% финансовых операций проходят через СПФС.
В Китае существует своя национальная система банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), которая позволяет напрямую платить в юанях. Китайская трансграничная межбанковская платежная система, авторизованная Народным банком Китая, была запущена в 2015 г. CIPS специализируется на трансграничном клиринге и расчетах в юанях и была создана с целью развития глобального использования китайской валюты. Пекин с помощью CIPS хотел защититься от разведки США, имеющей доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT, писала Financial Times. CIPS нередко называют аналогом SWIFT, но CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций.
Участники CIPS делятся на два типа: прямые и косвенные. Прямые открывают учетную запись в CIPS, напрямую отправляют и получают сообщения через систему, тогда как непрямые участники имеют косвенный доступ к услугам, предоставляемым CIPS через прямых участников. Прямые участники открывают счета непосредственно в CIPS, косвенные – через банки-корреспонденты, рассказывал в 2022 г. «Ведомостям» директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов. По его словам, статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. По данным на январь 2025 г., CIPS насчитывает 1636 участника – 169 прямых и 1467 косвенных. Среди косвенных участников 1075 из Азии (включая 570 из материкового Китая), 255 из Европы, 56 из Африки, 31 из Северной Америки, 19 из Океании и 31 из Южной Америки. Участниками системы являются финансовые организации из 119 стран, а в целом бизнес охватывает более 4800 банковских учреждений в 185 государствах и регионах по всему миру, говорится на сайте CIPS. По информации на конец мая 2023 г., к китайской системе были подключены порядка 30 российских банков, писали «Ведомости».
В Европе существует своя система переводов – Единая зона платежей в евро (SEPA), которую европейские банки при поддержке национальных правительств и Еврокомиссии запустили в 2014 г. Предприятия и физические лица, зарегистрированные в странах Европы, могут совершать электронные переводы на банковский счет в любую европейскую страну, а также в ряд стран вне Еврозоны. По данным на январь 2025 г., SEPA действует в 38 европейских странах, включая несколько стран, не входящих в зону евро или ЕС, например, Исландия, Великобритания, Швеция, Норвегия и проч.
Из-за санкций Иран в 2013 г. запустил собственную систему передачи финансовых сообщений SEPAM (System for Electronic Payments Messaging), которая позже стала частью Азиатского клирингового союза и обеспечивает передачу финансовых сообщений вне системы SWIFT.
В 2023 г. министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что платежные системы Ирана и России соединены друг с другом, чтобы устранить барьер в валютных операциях между двумя странами. Эта договоренность подразумевала также развитие симбиоза российской СПФС и иранской SEPAM. Но договор о совместной деятельности вступил в силу только в январе 2025 г.
Пока создание альтернативных SWIFT систем не оказывает значительного на нее давления, считает Михайлишин. SWIFT технологически продолжает развиваться, осваивает новые области, например блокчейн, экспериментирует с цифровыми валютами центральных банков и проч., поясняет он. Все альтернативы появились не так давно и им еще нужно время на развитие, к тому же они все имеют свои ограничения и особенности, отмечает Михайлишин, поэтому он не думает, что в ближайшее время появится действительно заметная альтернатива SWIFT.