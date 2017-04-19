Чиновники хотят запретить пользователям обходить блокировки запрещенных сайтов

Чиновники разработали законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, рассказали «Ведомостям» несколько источников в интернет-компаниях и подтвердил федеральный чиновник. Инициатор законопроекта – Роскомнадзор, утверждает последний. По его словам, документ подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть – обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Другие собеседники «Ведомостей» говорят, что технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-Коммуникационного союза (МКС, объединят крупнейшие медиахолдинги и операторов связи). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров.

Представители МКС и Роскомнадзора пока не смогли это прокомментировать.

История блокировок Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г.: тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законодательством. Затем блокировки распространили и на сайты с пиратским контентом: правда, в этом случае требуется решение суда.

«Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта, представляющего из себя комплекс поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях. Его цель – пресечь распространение информации, запрещенной в России, говорится в пояснительной записке к документу. Сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок – полностью достичь целей не удается, жалуются авторы проекта. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы. Другой виновник – технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам: это анонимные прокси-серверы (анонимайзеры), виртуальные частные сети (VPN) и т.п.

При этом сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения, отмечают авторы законопроекта. Но эти же технологии используются и для «обхода блокировок», сетуют они.

Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта. При этом авторы документа оставляют возможность использования таких сервисов: для этого их владельцам надо предоставить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои «черные списки». Если же владельцы таких сервисов откажутся сотрудничать, то они тоже будут заблокированы, следует из документа.

Кроме того, законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 000 руб.

Законопроект об анонимайзерах обсуждается сегодня на Российском интернет-форуме (РИФ), говорит директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. «Естественно, мы против распространения незаконного контента, но при этом законодательно не должно нарушать права и свободы гражданина на доступ к информации, считает он. Да, "серые" зоны используют для совершения незаконных действий и распространения запрещённого контента с использованием анонимайзеров, но это совершенно не означает, что добросовестные пользователи должны страдать. Также важно отметить, чтобы законопроекты не нарушали права пользователей, которые выбирают безопасное использование интернета, например, используя VPN-соединение», резюмирует Гребенников.