«Транстелеком» готов платить Tele2 40% от доходов своего виртуального оператора

Оператор «Транстелеком» (ТТК) и «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) договариваются о создании виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), следует из материалов о закупках «Транстелекома». Оператор проводит закупку на организацию сетей мобильной связи с использованием бизнес-модели MVNO у единственного поставщика — Tele2. Стороны договорились о запуске MVNO, подтвердил собеседник «Ведомостей» в Tele2.

За работу на сетях Tele2 «Транстелеком» готов заплатить 89,643 млн руб., затем стороны продолжат работать по схеме revenue sharing (разделение доходов оператора от абонентов), следует из проекта договора. Доля Tele2 от доходов, полученных виртуальным оператором от обслуживания абонентов, составит 40% без учета доходов от интерконнекта и платы за пропуск трафика абонентов виртуального оператора. Кроме того, виртуальный оператор ежемесячно будет оплачивать совокупный трафик мобильной передачи данных, потребленный абонентами MVNO за отчетный месяц. Оптовая цена трафика составит при этом 70 руб. за 1 Гб, следует из проекта договора между операторами.

Виртуальным оператором называется компания, которая, используя частоты, номера и технологическую инфраструктуру партнера – оператора мобильной связи, продает под своим брендом услуги (как правило, ограниченные определенной нишей или целевой аудиторией) и иногда сама тарифицирует их. С точки зрения базового оператора она является, по сути, крупным корпоративным клиентом, который закупает у него трафик оптом и поэтому может претендовать на скидку.

Для Tele2 это не первый проект по предоставлению своей инфраструктуры для MVNO. В апреле запуск виртуального мобильного оператора на сетях оператора Tele2 анонсировал «Тинькофф банк». Tele2 и банк не раскрывают, когда контракты «Тинькофф мобайла» появятся в продаже и какими будут тарифы нового оператора. Человек, близкий к одной из сторон сделки, знает, что выход нового оператора на рынок произойдет ориентировочно в конце 2017-начале 2018 г. Тиньков пообещал будущим абонентам «удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки», а также суперпредложения по передаче данных, включая международный роуминг. Ранее запуск виртуального оператора анонсировал Сбербанк. Его «внучка» «СБ-телеком» заключила соглашение с «Т2 РТК холдингом» в октябре 2016 г. Об этом «Ведомостям» рассказал менеджер компании - партнера нескольких операторов. Соглашение о создании MVNO тогда подтвердили источник, близкий к Сбербанку, и представитель Tele2 Константин Прокшин. Детали проекта стороны не раскрывали.

Представители Tele2 и ТТК отказались от комментариев.