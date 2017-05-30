В первый уикенд проката «Пираты Карибского моря» собрали больше 1 млрд рублей

Половину сеансов уикенда кинотеатры отвели под продолжение «Пиратов Карибского моря» WDSSPR

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», по предварительным данным, собрал за первый уикенд проката в России и СНГ (за исключением Украины) 1,03–1,04 млрд руб., сообщил журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Отдельно в России продолжение знаменитой серии от Disney собрало 25–28 мая сразу 927 млн руб., указано в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Обе цифры – абсолютный рекорд. Уже сейчас понятно, что «Пираты», скорее всего, станут самым кассовым фильмом года и покажут второй-третий результат за всю историю проката, считает руководитель отдела аналитики «Бюллетеня» Андрей Белый. Пока самым кассовым фильмом этого года является «Форсаж-8» от Universal Pictures – он вышел в прокат в середине апреля и собрал 1,6 млрд руб. Абсолютный рекорд по общей кассе фильма в России принадлежит «Аватару» – 3,6 млрд руб. Ни одной картине за последние восемь лет так и не удалось приблизиться к этой цифре.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» – пятая часть одноименной серии от Disney. Первый фильм вышел на экраны 14 лет назад – в 2003 г., четвертый – пять лет назад, в 2011 г. Главный герой серии – капитан Джек Воробей, которого играет Джонни Депп. Производственный бюджет пятой части франшизы – $230 млн.

По данным Box Office Mojo, в США последние «Пираты» собрали за стартовый уикенд $76,6 млн. Это заметно ниже ожиданий. Зато в международном прокате фильм обошел все предыдущие части франшизы ($208,4 млн). Но ни в США, ни в международном прокате в целом абсолютных рекордов «Мертвецы не показывают сказки» не поставили.

В России «Пиратов» традиционно любят: каждый выходящий фильм серии обновляет рекорд первого уикенда, указывает «Бюллетень кинопрокатчика». Рекорд четвертой части по уикенду продержался четыре года, в 2015 г. его обновил «Форсаж-7», до предыдущей недели этот рекорд принадлежал «Дэдпулу» (882 млн руб. по России). Так что рекорд следующей части не стал сюрпризом – еще до премьеры «Кинопоиск» зафиксировал очень высокий рейтинг ожидания картины (94%). Неудивительно, что кинотеатры в прошедшие выходные отдали под «Пиратов» каждый второй сеанс (55%).

Впрочем, не все зрители остались довольны фильмом. Средний зрительский рейтинг последних «Пиратов» на «Кинопоиске» – 6,7 балла из 10, на «Афише» – 3,7 из 5. У предыдущих серий балл был выше.

«Мертвецы не рассказывают сказки» не только собрали самую большую кассу, но и привлекли в кинотеатры больше всего зрителей, что бывает не всегда. По предварительным данным, на сеансы пятой части франшизы было продано 3,3 млн билетов. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал тому же «Дэдпулу» (3,2 млн).

Гендиректор сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова говорит, что благодаря «Пиратам» этот уикенд стал вторым по выручке и посещаемости с начала года (не считая новогодних праздников). На фильм пришлось 77% сборов уикенда, у картины была очень высокая заполняемость залов, добавляет она, «Каро» планирует и на этой неделе отдать под этот фильм большую часть сеансов. Сеть кинотеатров «Формула кино» также рассчитывает, что следующие недели для «Пиратов» станут не менее успешными, говорит директор по управлению кинопоказом этой сети Майя Манерова. Падение сборов на втором уикенде для «Пиратов» составит около 60%, полагает Белый из «Бюллетеня»: «И для таких огромных цифр по сборам это отличный показатель».