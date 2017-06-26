Уволенные сотрудники «Культуры» попросили проверить госканал на предмет коррупции

В начале июня на телеканале «Культура» прошли массовые сокращения, рассказывали «Ведомостям» сотрудники канала С.Николаев / Ведомости

Уволенные сотрудники государственного телеканала «Культура» (входит в ВГТРК) разместили петицию на сайте Change.org, в которой они попросили провести проверку «финансово-хозяйственной деятельности руководства телеканала за период с 2009 по 2017 г. на предмет возможной коррупционной составляющей и нарушений налогового и трудового законодательства». Также они просят провести проверку компетенции и квалификации директора канала Сергея Шумакова как руководителя госпредприятия – за время его работы с 2009 г. ухудшилось качество контента, число рабочих мест сократилось, а управляющий персонал его команды, напротив, увеличился, говорится в обращении сотрудников.

Телеканал «Культура» был создан в 1997 г. по указу президента Бориса Ельцина. Первым редактором телеканала был назначен Михаил Швыдкой, в настоящий момент главным редактором и директором канала является Шумаков. Он пришел на канал в конце 2009 г. До этого он в разное время был руководителем службы главных продюсеров телеканала «Россия». Работал на НТВ, продюсером развлекательных программ на ОРТ (в том числе «В мире животных», «Поле чудес», «Пока все дома» и т. д.).

В начале июня на телеканале «Культура» прошли массовые сокращения, рассказывали «Ведомостям» сотрудники канала. Одна из бывших сотрудниц канала – Наталья Репина написала на своей странице в Facebook, что из компании было уволено более 200 человек.

В интервью газете «Коммерсантъ» Шумаков рассказал, что фактически было сокращено 114 человек. Бывшие и действующие сотрудники канала настаивают, что под сокращения действительно попало только около 180 сотрудников, но с остальными трудовые договоры расторгли «по соглашению сторон», т. е. фактически телеканал покинуло почти 300 человек, рассказал сотрудник, который получил эти данные от отдела кадров канала. Другой собеседник также слышал об этом от сотрудника отдела кадров.

Куда хотят переселить телеканал «Культура»

Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» В начале июня на «Культуре» прошли массовые сокращения, которые гендиректор телеканала связал с необходимостью «освободиться от многих дублирующих функций» при переезде редакции в новый офис (на фото), техническим переоснащением и появлением оборудования, которое «позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи» 1/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» Канал могут перевести из здания на Малой Никитской на Шаболовскую в ближайшее время 2/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» Но новое помещение меньше по размеру, чем на Малой Никитской, где канал занимает этажи со второго по седьмой 3/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» Кроме того, у сотрудников много нареканий по поводу ремонта и технического оснащения студии, «там еще ничего не готово для работы», говорят собеседники «Ведомостей» 4/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 5/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 6/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 7/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 8/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 9/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 10/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 11/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 12/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 13/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 14/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 15/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 16/17 Фотографии предоставлены бывшими и действующими сотрудниками канала «Культура» 17/17

Шумаков связал сокращения на канале с необходимостью «освободиться от многих дублирующих функций» при переезде редакции в новый офис, техническим переоснащением и появлением оборудования, которое «позволит решать в долгосрочной перспективе любые творческие и технологические задачи», а также с низкими рейтингами телеканала. Канал могут перевести из здания на Малой Никитской на Шаболовскую, где каналу выделили помещение, в ближайшее время. Но новое помещение меньше по размеру, чем на Малой Никитской, где канал занимает этажи со второго по седьмой. Кроме того, у сотрудников много нареканий по поводу ремонта и технического оснащения студии, «там еще ничего не готово для работы», говорят собеседники «Ведомостей».

Реальное число покинувших телеканал сотрудников превышает 300 человек, настаивают авторы петиции. На освобожденные места руководство канала нанимало новых сотрудников, а для уволенных сокращения стали неожиданностью, говорится в петиции. Сами увольнения проходили в соответствии с приказом ВГТРК № 810 от 30 декабря 2016 г. «Об утверждении структуры и штатного расписания филиала» и приказом № 146 от 28 февраля 2017 г. «О внесении изменений в приказ № 810». Но сотрудникам при увольнении ознакомиться с этими приказами не дали. Также при сокращении был нарушен Трудовой кодекс, настаивают авторы письма и просят оказать «содействие» таким «сокращенным» сотрудникам в защите их нарушенных прав и восстановлении на рабочем месте.

В петиции сотрудники указали, что штат инженеров тележурналистских комплексов и осветителей был полностью сокращен, но после публикаций в СМИ о массовых увольнениях на канале работников, получивших пособие, снова звали на канал, обещая оформить их на работе «задним числом», говорится в петиции.

Некоторых сотрудников принуждали уволиться по соглашению сторон или продолжить работать на канале на минимальном окладе от 4000 до 8000 руб., говорится в петиции. «Правовой смысл формулировки «по соглашению сторон», содержащейся в статье 78 ТК РФ, подразумевает, что данный документ является действительным, если он заключен по обоюдному согласию, а не под давлением и угрозами, как это до сих пор практикуется на государственном канале руководящими лицами по каким-то личным интересам и амбициям», – говорится в письме. Также в петиции упоминается, что руководители канала регулярно скрывали производственные травмы работников на выездных работах.

Петиция адресована президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, в комитет Госдумы по культуре, в Минкультуры, уполномоченному по правам человека в России Элле Памфиловой и руководителю департамента социальной защиты населения Москвы Владимиру Петросяну. На момент написания заметки под петицией подписались больше 200 человек. Если петиция соберет более 100 000 голосов, ее должна будет рассмотреть Госдума.

Представители ВГТРК и телеканала «Культура» пока не прокомментировали петицию.