Назначен новый президент российского офиса Microsoft

Российский Microsoft возглавит операционный директор Томаш Боченек А. Гордеев / Ведомости

Российский офис Microsoft возглавит Томаш Боченек, сейчас занимающий пост операционного директора Microsoft в России, сообщила пресс-служба корпорации. На посту президента компании он сменит Павла Бетсиса, который покинет Microsoft в конце августа после передачи дел.

До карьеры в Microsoft Боченек работал в Hyundai, Compaq и IBM. В 2000 г. Боченек возглавил польский Microsoft, затем в 2005 г. стал вице-президентом по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а потом генеральным менеджером по потребительским рынкам. На посту президента российского Microsoft он займется внедрением облачных технологий и цифровой трансформации.

Бетсис пришел в российский Microsoft в 2014 г. с поста руководителя по бизнес-стратегиям Microsoft в Центральной и Восточной Европе. Перед этим, с 2009 по 2013 г., Бетсис возглавлял российский офис американского производителя телекоммуникационного оборудования Cisco, а затем отвечал за операции Cisco в России и СНГ.

Перед приходом в российскую Cisco Бетсис занимался в Канаде венчурным бизнесом. Сейчас он также может заняться собственными инвестиционными проектами в России и за границей, рассказывает его знакомый. По его словам, ни в какую другую корпорацию Бетсис переходить не собирается.