В России появится национальный стандарт интернета вещей

Мировой рынок интернета вещей вырос в 2016 г. по отношению к предыдущему году на 20% до $36 млрд Jeff Fusco / AP

Ассоциация интернета вещей (АИВ), созданная фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), внесла в Росстандарт проект нового стандарта связи для интернета вещей - Narrow Band Fidelity (NB-FI). Об этом «Ведомостям» рассказал предправления ассоциации Сергей Алимбеков.

По его словам, стандарт, разработанный участниками ассоциации, позволяет автоматическим устройствам, подключенным к интернету вещей (IoT, Internet of Things), обмениваться данными на расстоянии до 10 км, при этом без подзарядки батарей устройство может работать до 10 лет. Базовая станция NB-FI будет стоить около 100 000 руб., а радиомодуль для подключения датчиков ЖКХ, умных автомобилей, охранных систем — около 800 руб., прогнозирует Алимбеков.

NB-FI-устройства будут работать на частоте 868 МГц — этот диапазон в России и Европе сейчас свободен, разрешений и лицензий для работы в нем не требуется, подчеркивает Алимбеков.

АИВ подготовила предложение по включению разработки протокола обмена для интернета вещей в узкополосном спектре (NB-FI) в проект программы национальной стандартизации на 2018 г. - предложение сейчас согласуется с профильным техническим комитетом «Кибер-физические системы», говорит его председатель Никита Уткин.

Интернет вещей – это среда, в которой различные устройства, такие как датчики и системы удаленного контроля, приборы учета, средства мониторинга автотранспорта, даже бытовые приборы (вроде утюгов и холодильников), взаимодействуют друг с другом без участия человека. По данным Ovum, в мире в 2016 г. насчитывалось 372 млн работающих в интернете вещей устройств против 309 млн годом ранее. При этом мировой рынок интернета вещей вырос в 2016 г. по отношению к предыдущему году на 20% до $36 млрд.

Общепризнанного стандарта связи для IoT в мире пока нет, вопрос гармонизации NB-FI с другими стандартами пока открыт, признает Алимбеков. По его словам, продвижение стандартов на международный рынок — дорогостоящее и длительное мероприятие, успех которого зависит от того, одобрят ли технологию крупные производители телекоммуникационного оборудования или нет. Продвижению NB-FI могли бы содействовать крупные российские отраслевые участники рынка, такие, например, как «Ростех» или «Ростелеком», считает Алимбеков.

NB-FI не единственный перспективный стандарт связи для IoT. Например, производители и операторы тестируют технологию NB-IoT (Narrow Band Internet of Things – узкополосный интернет вещей), стандартизированную международный консорциумом 3GPP. NB-IoT позволяет обслуживать до 50 000 устройств за сутки, что в несколько раз превышает возможности действующих стандартов связи, уточняет представитель МТС Дмитрий Солодовников. Планируемая цена терминала NB-IoT – $5, оборудование NB-IoT сможет работать без замены аккумуляторов до 10 лет, рассказывал ранее «Ведомостям» сотрудник Ericsson.

В 2016 г. российские клиенты потратили на продукты и услуги, связанные с IoT, 85 млрд руб. (или около $1,2 млрд). За прошлый год их расходы выросли на 42%, а еще годом ранее – на 58%, следует из отчета исследовательской компании AC&M Consulting. Если в деньгах рост российского рынка IoT несколько замедлился, то в пересчете на подключенные устройства вырос. На конец 2016 г. к российским сотовым сетям было подключено не менее 10,7 млн гаджетов – на 60% больше, чем в прошлом году. В 2015 г. их парк вырос только на 22%.

В конце 2015 г. бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором, в частности, говорилось, что госоператор готов сыграть ведущую роль организатора консорциума индустриального интернета (разновидность IoT), а также оператора инфраструктуры индустриального интернета. Эффект от внедрения IoT в России через 4–5 лет может составить 0,8–1,4 трлн руб. за счет роста производительности труда на 10–25%, а также снижения затрат на 10–20%, упоминал Калугин в письме.