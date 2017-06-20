Российский интернет вещей консолидируется

На 100% сеть Lace покрывает только татарстанский Иннополис. В мае 2016 г. мэрия города сообщила о начале тестирования сети, которую планируется использовать для работы городских сервисов О. Сальманов / Ведомости

Российский стартап в области интернета вещей (IoT) Lace переводит разработку в Италию, а его ключевые менеджеры – директор по развитию Игорь Вааг и директор по продуктам Валерий Геленава – переходят в конкурирующую компанию Revolta-Engineering, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Revolta-Engineering. Основатель и гендиректор Lace Игорь Широков говорит, что бизнес в России будет трансформирован. Разработка продукта будет переведена в Европу, ближе к основным заказчикам Everynet (материнская компания Lace), а российский Lace получит нового бизнес-партнера, которого Широков не называет.

Представитель Revolta-Engineering подтвердил, что Игорь Вааг станет исполнительным директором Revolta-Engineering, а позицию директора по развитию займет Валерий Геленава. Основными задачами обновленной команды станут создание на базе Revolta-Engineering крупнейшего разработчика и поставщика решений и сервисов на базе технологий интернета вещей, создание партнерской экосистемы для реализации проектов IoT и вывод решений компании на международные рынки, говорит он.

Lace – «дочка» Everynet, занималась в России внедрением технологий интернета вещей, строя сегменты сетей открытого стандарта LoRaWAN. Она входит в международный альянс LoRa Alliance, занимающийся поддержкой и продвижением LoRaWAN, в который входят такие компании, как IBM, Semtech, Cisco, Orange, Vodafone и многие другие.

Базовые станции Lace работают в 14 городах, включая Москву и Петербург. Правда, на 100% сеть Lace покрывает только татарстанский Иннополис. В мае 2016 г. мэрия Иннополиса сообщила о начале тестирования сети Everynet, которую планируется использовать для работы городских сервисов: в частности, для автоматизации сбора данных со счетчиков ЖКХ и мониторинга городского коммунального транспорта. У Lace также есть пилотные проекты с несколькими управляющими компаниями в Петербурге по установке и использованию коммунальных счетчиков.

Перешедшие в Revolta-Engineering менеджеры Lace будут продолжать поддерживать их уже на новом месте работы, утверждает Широков.

Компания Revolta-Engineering, разрабатывающая комплексные решения IoT для операторов связи и финансового сектора, была основана Максимом Осориным. Она является резидентом кластера «Энерготех» Сколково. В мае 2017 г. Revolta сообщила, что доля Осорина была выкуплена у него российским интегратором А1 Sistems. Сумма сделки не разглашалась. После сделки Осорин покинул компанию и возглавил направление SAP Cloud Platform в SAP СНГ.

Какие возможности откроет четвертая промышленная революция