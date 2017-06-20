Российский интернет вещей консолидируется

На 100% сеть Lace покрывает только татарстанский Иннополис. В мае 2016 г. мэрия города сообщила о начале тестирования сети, которую планируется использовать для работы городских сервисов
О. Сальманов / Ведомости
Российский стартап в области интернета вещей (IoT) Lace переводит разработку в Италию, а его ключевые менеджеры – директор по развитию Игорь Вааг и директор по продуктам Валерий Геленава – переходят в конкурирующую компанию Revolta-Engineering, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Revolta-Engineering. Основатель и гендиректор Lace Игорь Широков говорит, что бизнес в России будет трансформирован. Разработка продукта будет переведена в Европу, ближе к основным заказчикам Everynet (материнская компания Lace), а российский Lace получит нового бизнес-партнера, которого Широков не называет.
Представитель Revolta-Engineering подтвердил, что Игорь Вааг станет исполнительным директором Revolta-Engineering, а позицию директора по развитию займет Валерий Геленава. Основными задачами обновленной команды станут создание на базе Revolta-Engineering крупнейшего разработчика и поставщика решений и сервисов на базе технологий интернета вещей, создание партнерской экосистемы для реализации проектов IoT и вывод решений компании на международные рынки, говорит он.
Lace – «дочка» Everynet, занималась в России внедрением технологий интернета вещей, строя сегменты сетей открытого стандарта LoRaWAN. Она входит в международный альянс LoRa Alliance, занимающийся поддержкой и продвижением LoRaWAN, в который входят такие компании, как IBM, Semtech, Cisco, Orange, Vodafone и многие другие.
Базовые станции Lace работают в 14 городах, включая Москву и Петербург. Правда, на 100% сеть Lace покрывает только татарстанский Иннополис. В мае 2016 г. мэрия Иннополиса сообщила о начале тестирования сети Everynet, которую планируется использовать для работы городских сервисов: в частности, для автоматизации сбора данных со счетчиков ЖКХ и мониторинга городского коммунального транспорта. У Lace также есть пилотные проекты с несколькими управляющими компаниями в Петербурге по установке и использованию коммунальных счетчиков.
Перешедшие в Revolta-Engineering менеджеры Lace будут продолжать поддерживать их уже на новом месте работы, утверждает Широков.
Компания Revolta-Engineering, разрабатывающая комплексные решения IoT для операторов связи и финансового сектора, была основана Максимом Осориным. Она является резидентом кластера «Энерготех» Сколково. В мае 2017 г. Revolta сообщила, что доля Осорина была выкуплена у него российским интегратором А1 Sistems. Сумма сделки не разглашалась. После сделки Осорин покинул компанию и возглавил направление SAP Cloud Platform в SAP СНГ.
Какие возможности откроет четвертая промышленная революция
Benjamin Henry / Library of Congress
Первая промышленная революция началась в Великобритании во второй половине XVIII в., затем распространилась на континентальную Европу и север Североамериканских Соединенных Штатов, закончившись к 1840 гг. Ее содержанием был переход от ручного труда к машинному на основе новой энергетики (пар и вода). На фото продольный разрез парового двигателя, Вашингтон, 1810 г.
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ТАСС
Вторая промышленная революция стартовала в 1870-е гг. и состояла в индустриализации — переходе к крупносерийному, а затем и массовому конвейерному производству с разделением технологических операций. Ее движущей силой также стала новая энергетика (электричество). На фото: механический завод «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге, 1876 г.
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AP
Третья промышленная (также цифровая) революция началась в 1950-е гг. с созданием и распространением цифровых компьютеров и методов хранения данных. Считается, что она продолжается по сегодняшний день. Но Клаус Шваб, основатель и председатель Всемирного экономического форума, называет три причины, объясняющих, почему нынешняя трансформация представляет собой новый этап, т. е. четвертую революцию, — «скорость, масштаб и системный характер последствий». На фото: британский компьютер ACE, 1950 г.
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Daniel Munoz / Reuters
«Возможности миллиардов людей, связанных друг с другом мобильными устройствами с беспрецедентными по мощности процессорами, объемами памяти и доступом к знаниям, безграничны. И все эти возможности будут умножены технологическими прорывами в таких областях, как искусственный разум, робототехника, «интернет вещей», самоуправляемые автомобили, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, хранение энергии и квантовые вычисления». (Клаус Шваб)
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Wolfgang Rattay / Reuters
Искусственный разум уже повсюду — от самоуправляемых автомобилей и беспилотников до виртуальных помощников и программ, способных переводить с иностранных языков, инвестировать, разрабатывать новые лекарства и прогнозировать культурные интересы, пишет Шваб накануне саммита в Давосе: «Инженеры, дизайнеры и архитекторы используют машинное проектирование, 3D-печать, разработку материалов и синтетическую биологию, чтобы добиться симбиоза между микроорганизмами, нашими телами, потребляемыми продуктами и даже нашими домами»
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Wade Sisler / NASA
В 1985–1989 гг. американский суперкомпьютер Cray-2 (на фото) был самым быстрым компьютером в мире. Размером он был примерно со стиральную машину. Сегодня возможности «умных» часов вдвое превышают мощность Cray-2
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John Locher / AP
К 2025 г. 10% людей будут носить одежду, подключенную к интернету, считают 91,2% из 800 топ-менеджеров технологических компаний и IT-специалистов, опрошенных ВЭФ. Также первый мобильный телефон может быть имплантирован в тело человека. Среди чуть менее популярных ответов, связанных с проникновением новых технологий в нашу жизнь, — «5% потребительских товаров будут напечатаны на 3D-принтере» (81,1%); «на дорогах США 10% автомобилей будут самоуправляемыми» (78,2%); «киберразум впервые станет членом совета директоров компании» (45,2%)
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Jens Meyer / AP
В период до 2025 г. может состояться первая пересадка человеку печени, созданной на 3D-принтере, считают 76,4% специалистов по технологиям, опрошенных ВЭФ. Этот процесс уже начался: по данным журнала Popular Science, в 2014 г. в Китае мальчику был вживлен в позвоночник имплантат, напечатанный на 3D-принтере. По прогнозам, к 2018 г. рынок созданных на 3D-принтере продуктов для здравоохранения достигнет $4 млрд
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Wolfram Steinberg / DPA / ТАСС
Децентрализованная генерация электроэнергии, не сопровождающаяся выбросами углекислого газа, становится реальностью, утверждает Тибо ле Сегуйон, гендиректор Heliatek — компании, входящей в составляемый ВЭФ рейтинг «Пионеров технологий». Фасады зданий будут покрываться пленкой, играющей роль солнечной панели, превращая их в электростанции. Это, по словам Сегуйона, также позволит избежать расходов на транспортировку электроэнергии
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Dario Pignatelli / Bloomberg
Но революция может привести к росту неравенства, в частности перекроив рынок труда, предостерегает Шваб: «По мере того как автоматизация будет вытеснять труд во все новых и новых секторах экономики, может увеличиться разрыв между доходом от капитала и от труда. Ведь основными выгодоприобретателями от инноваций обычно становятся те, кто предоставляет интеллектуальный и физический капитал, — сами новаторы, акционеры и инвесторы». По оценке исследователей Оксфордского университета Карла Бенедикта Фрэя и Майкла Осборна, 47% рабочих мест в США находятся в зоне риска из-за замены людей автоматикой
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Mark J. Terrill / AP
«Четвертая промышленная революция окажет сильное воздействие на национальную и международную безопасность, — предупреждает Шваб. — История войн — это история технологических прорывов. Конфликты между странами носят все более гибридный характер, соединяя традиционные действия на поле боя с элементами, которые раньше не ассоциировались с государственными организациями. Границы между войной и миром, воюющей и невоюющей сторонами, даже между насилием и его отсутствием (вспомним кибервойну) становятся все менее четкими». Вырастет число и изощренность киберпреступлений, опасается Роб Лесли, гендиректор Sedicii Innovations (входит в рейтинг «Пионеров технологий»). Поэтому будет уделяться повышенное внимание вопросам, связанным с регулированием использования персональных данных, считает он