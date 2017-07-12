Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: МТС набирает сервисную армию
МТС наймет 1500 программистов
Оператор хочет зарабатывать на собственных IT-сервисах
- Кирилл Седов
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Операторы активно нанимают программистов, чтобы адаптироваться к цифровому миру
URA.RU / ТАСС
До конца 2018 г. МТС наймет около 1500 разных IT-экспертов, сообщил представитель оператора Дмитрий Солодовников. Сейчас в российской МТС работает около 3500 IT-специалистов c учетом штата дочернего IT-интегратора «Энвижн». Таким образом МТС планирует увеличить численность IT-специалистов на 40%.
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