ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: МТС набирает сервисную армию

МТС наймет 1500 программистов

Оператор хочет зарабатывать на собственных IT-сервисах

До конца 2018 г. МТС наймет около 1500 разных IT-экспертов, сообщил представитель оператора Дмитрий Солодовников. Сейчас в российской МТС работает около 3500 IT-специалистов c учетом штата дочернего IT-интегратора «Энвижн». Таким образом МТС планирует увеличить численность IT-специалистов на 40%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике