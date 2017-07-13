Суд отклонил налоговые претензии Франции к Google

Конфликт Google с французскими налоговиками длился более шести лет, его исход может стать важным прецедентом

Конфликт Google с французскими налоговиками длился более шести лет Jacques Brinon / AP

В среду парижский суд, рассматривающий дело о налоговой задолженности Google, вынес решение в пользу американской компании. Выставленный налоговиками счет за пять лет на сумму 1,11 млрд евро ($1,27 млрд) признан необоснованным.

По мнению суда, прибыльный рекламный бизнес Google не имел налогооблагаемой базы во Франции, а следовательно, компания не должна платить налоги на прибыль от продажи рекламы французским клиентам. Судебное решение касается периода с 2005 по 2010 г. Конфликт между Google и французскими налоговиками длился более шести лет, и его исход может стать важным прецедентом в других налоговых делах в Европе и прочих регионах.

«Суд подтвердил, что деятельность нашей компании соответствует налоговым законам Франции и международным стандартам, – отметил представитель Google. – Мы по-прежнему заинтересованы в благополучии Франции и росте ее цифровой экономики».

Министр общественных средств Франции Жеральд Дарманен заявил, что налоговое ведомство анализирует судебное решение с намерением обжаловать его. Дарманен добавил, что считает «значительной роль французских сотрудников Google в коммерческой деятельности Франции».

Хотя решение суда распространяется только на Францию и еще будет оспорено, его можно назвать серьезной победой Google и других компаний из Кремниевой долины, которым европейские регуляторы предъявляют множество претензий, связанных с налогами, нормами конкуренции и защитой конфиденциальных данных. Две недели назад Европейский союз оштрафовал Google на 2,4 млрд евро ($2,7 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковиков. Различные регулирующие органы Европы также расследуют обстоятельства использования клиентских данных компанией Facebook. В ряде стран власти также недовольны тем, как IT-компании борются с риторикой ненависти. В июне в Германии был принял новый закон, грозящий компаниям, недостаточно быстро реагирующим на появление нежелательного контента, штрафом в размере до $57 млн.

Сферой особенно острого противостояния стали налоги. Политики Великобритании и Франции утверждают, что высокотехнологичные гиганты в своих декларациях в этих странах указывают слишком малую прибыль, а в других странах занижают прибыли, выплачивая огромные роялти, которые часто оседают в налоговых убежищах. Франция – не единственная страна, преследующая Google за налоговую задолженность. В прошлом году в мадридских офисах компании были проведены обыски, а в начале 2017 г. она согласилась уплатить итальянским налоговикам 306 млн евро в качестве погашения налоговой задолженности.

В 2016 г. ЕС потребовал от Ирландии взыскать с Apple налоговую задолженность в размере 13 млрд евро ($14,8 млрд), накопившуюся за счет прибылей, получаемых в Европе, но облагаемых налогами в Ирландии. Ведется также расследование в отношении Amazon.com, которая, как утверждается, имеет задолженность перед налоговым ведомством Люксембурга. Apple обжалует претензии налоговиков, Amazon заявляет, что платит все полагающиеся налоги.

Угроза судебного преследования заставляет компании реформировать корпоративную структуру. В 2016 г. британские клиенты Facebook начали расплачиваться с этой компанией через ее филиал в Великобритании, а не через подразделения в Ирландии и на Каймановых островах. Google заключила сделку с Великобританией, в результате чего налогооблагаемая база компании в этой стране выросла. Однако ситуация во Франции показывает, что возможности налоговиков в выколачивании больших сумм из компаний в рамках нынешнего законодательства ограниченны.

Во Франции и других крупных странах ЕС подразделение Google не продает рекламу местным клиентам, а лишь предлагает логистическую и маркетинговую поддержку подразделению в Ирландии, где, собственно, и заключаются сделки по рекламе. Ирландское подразделение оплачивает французскому эти услуги, в итоге прибыли компании во Франции оказываются сравнительно небольшими.

По мнению французских властей, эта схема использует фиктивную структуру, а реальная продажа рекламы осуществляется во Франции. Соответственно, ирландское подразделение должно платить налоги на продажу и прибыль, как если бы речь шла о постоянном бизнесе во Франции. Однако суд поддержал позицию Google, отметив, что сотрудники французского подразделения осуществляют лишь подготовительную работу.