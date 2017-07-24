Цены на внутренний роуминг не беспокоят российских абонентов

Цены на внутренний роуминг не являются проблемой для сотовых абонентов - в поездках по России 93% из них продолжают пользоваться телефоном Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на внутренний роуминг не являются проблемой для сотовых абонентов - в поездках по России 93% из них продолжают пользоваться телефоном. Об этом говорят данные опроса, проведенного в середине июля 2017 г. Telecom Daily в аэропортах «Пулково» и «Внуково». Всего было опрошено 625 абонентов МТС, «Вымпелкома», «Мегафона», «Т2 РТК холдинга» (Tele2), а также виртуальных операторов, говорится в описании исследования Telecom Daily. Пользоваться внутренним роумингом из-за дороговизны отказались только 2,4% респондентов, сказано в нем.

Подавляющее большинство абонентов не помнят, каким тарифом пользуются, - зато более 70% из них знают, что в их пакеты услуг включено пользование услугами в других регионах России, либо они осведомлены об опциях, позволяющих разговаривать во внутреннем роуминге по тарифам домашнего региона, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Именно пакетные тарифы сглаживают разницу в цене при звонках в роуминге и в домашних сетях, делает он вывод.

Несмотря на это, на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала сотовой «большой четверке» к началу августа 2017 г. упразднить тарифы на внутренний роуминг. Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках по России не должны отличаться от цен в домашнем регионе, следует из сообщения ФАС. Речь идет только о внутрисетевом роуминге – когда абонент пользуется услугами своего же оператора в другом регионе, уточняла ранее начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева.

Свои доходы от внутреннего роуминга операторы не раскрывают. Доля роуминговых доходов в общей выручке группы МТС сократилась в 2016 г. на 1,3 п. п. до 5,6%, следует из отчета оператора (учитываются доходы как от международного, так и от внутрисетевого и внутрироссийского роуминга). По оценке Кускова, они могут составлять 3-4% общей выручки сотовых компаний от услуг связи. Отмена платы за роуминг ничего не изменит для подписчиков пакетных тарифов, пользующихся роумингом сейчас, уверен Кусков. Зато может привести к росту цен для тех, кто пользуется телефоном дома: не исключено, что выпадающие доходы операторы будут компенсировать в том числе и за счет повышения платы за услуги в домашних сетях, предупреждает он.

Отмена операторами внутреннего роуминга в России должна быть проведена так, чтобы не привести к повышению стоимости услуг, цитировал ранее «Интерфакс» министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова.

«Мегафон» считает невыполнимым требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о выравнивании тарифов на связь во внутрисетевом роуминге в России за две недели, цитирует операционного директора оператора Анну Серебряникову ТАСС. «Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке», ‒ заявила она. По ее подсчетам, в случае отмены внутрисетевого роуминга «Мегафон» понесет расходы в несколько миллиардов рублей, возместить которые будет нечем.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Представители МТС и Tele2 пока не ответили на вопросы «Ведомостей».