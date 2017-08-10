Из-за блокировок на Украине Mail.ru Group потеряет почти 1 млрд рублей
Это 1,5% ее прогнозной выручки в 2017 году
- Ксения Болецкая
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Из-за блокировок на Украине Mail.ru Group потеряет почти 1 млрд руб.
С. Портер / Ведомости
Блокировка продуктов Mail.ru Group во II квартале оказала неблагоприятное влияние на ее выручку, говорится в сообщении компании. Группа оценила потери в 1,5% от общей выручки в этом году. Mail.ru Group прогнозирует, что доходы компании в 2017 г. вырастут на 23-26% до 52,6-53,9 млрд руб. Соответственно, из-за блокировок на Украине группа потеряет примерно 800 млн руб.
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