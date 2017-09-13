Бумаги АФК «Система» и МТС подорожали почти на четверть за последний месяц

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Путин ждет мирового соглашения между «Роснефтью» и «Системой», что АФК восприняла как руководство к действию Сергей Портер / Ведомости

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Системы» выросла за последний месяц на 24,5% до $4,9 (цена на момент закрытия Лондонской биржи 11 сентября). Бумаги подконтрольного холдингу оператора МТС тоже дорожают. Цена депозитарных расписок оператора на NYSE за тот же период поднялась на 27% до $10,84. Рост локальных акций МТС и «Системы» за последний месяц превзошел рост индекса ММВБ более чем на 10%, отмечает аналитик BCS Global Markets Игорь Гончаров.

И это несмотря на то, что Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК, постановив взыскать с последней 136 млрд руб. Истцы требовали от «Системы» выплатить 170,6 млрд руб. за ущерб, который та нанесла при реорганизации «Башнефти».

Представитель АФК «Система» не стал комментировать, с чем связан рост стоимости бумаг.

Волатильность акций «Системы» не удивительна, потому что текущему росту предшествовало очень сильное падение из-за иска, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Крупное падение акций холдинга и МТС произошло 3 мая на фоне новости об иске «Роснефти» к АФК «Система»: за день котировки бумаг МТС на Нью-Йоркской бирже упали на 8,6%, а расписки холдинга в Лондоне – на 36%. Тогда дневной оборот на Мосбирже превысил 10 млн акций МТС, что стало максимальным за 11 месяцев, вспоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Хотя уже в первые часы на лентах появились комментарии, что потеря «Системой» МТС крайне маловероятна, это не приостановило падение, добавляет он.

Президентская просьба Незадолго до наложения ареста на акции МТС «Роснефть» получила просьбу увеличить дивиденды. 20 июня такой вопрос Сечина попросил рассмотреть Путин. Речь идет об увеличении размера дивидендов до 50% от чистой прибыли (сейчас дивидендная политика компании предусматривает выплату акционерам не менее 35% чистой прибыли по МСФО). Представитель «Роснефти» тогда заявил «Ведомостям», что компания не обсуждает просьбы президента, а исполняет их.

По мнению Белова из «Уралсиба», сыграли свою роль заявления президента и менеджмента компаний, инвесторы увидели шанс на мировое соглашение.

5 сентября президент Владимир Путин заявил, что надеется на достижение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система». Президент «Системы» Михаил Шамолин сообщал тогда, что холдинг воспринимает эти слова «как руководство к действию», а главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин признался, что истец изначально не предполагал ни банкротств, ни владения арестованными пакетами «Системы».

На фоне заявлений президента и менеджмента некоторые инвесторы, видимо, делают ставку на то, что выплаты «Системы» в рамках такого соглашения могут быть сокращены по сравнению с уровнем, предписанным Арбитражным судом Башкирии, допускает Гончаров из BCS Global Markets. Определенности вокруг спора с «Роснефтью» все равно мало и ситуация остается весьма зыбкой, отмечает Белов.

Аналитик «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин считает, что для оптимизма инвесторов есть и другие причины: отчетность МТС за II квартал оказалась лучше ожиданий, компания объявила новую программу выкупа акций, перечисляет он. Buyback обеспечит регулярный денежный поток в пользу АФК «Система» в течение следующих двух лет, несмотря на арест акций, и, кроме того, сможет поддержать бумаги МТС, если материнский холдинг решит передать акции оператора в залог, указывают в своем отчете аналитики «ВТБ капитала». По словам Сечина, «Роснефть» как раз готова «поучаствовать <...> в организациях кредитных линий для погашения этой задолженности». Предложения уже поступили в адрес АФК «Система» от двух финансово-кредитных учреждений, добавлял он, не уточняя, от кого конкретно. Шамолин сказал «Ведомостям», что «первый раз слышит» о том, что «Система» может получить кредиты под залог акций МТС.

Долг МТС сейчас составляет почти 300 млрд руб. и долговая нагрузка пока достаточно низкая – около 1,1 OIBDA, отмечает Ващенко. А это, в свою очередь, создает риск того, что возможности МТС могут быть использованы для помощи материнскому холдингу. Это может быть заем материнской компании, поручительство по кредитам, залог акций, перечисляет Ващенко. В любой из этих схем в конечном счете источником выплат будет денежный поток самой МТС, и если инвесторы получат сигнал подобного рода, то их реакция вновь будет резко негативной.