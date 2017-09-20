Роскомнадзор заявил об использовании Google несертифицированных кэш-серверов Е. Разумный / Ведомости

Кэш-серверы Google, ранее установленные в России на сетях интернет-провайдеров и необходимые для увеличения скорости доступа к ресурсам корпорации, согласно российскому законодательству должны быть сертифицированы. Google не предупредил Роскомнадзор об установке и предназначении несертифицированного оборудования. Ведомство проинформировало об этом свои территориальные управления.

Ранее РБК писал о том, что Роскомнадзор заявлял о несертифицированных серверах Google Global Cache, установленных на сетях российских интернет-провайдеров. В статье также со ссылкой на экспертов говорилось о том, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, потому нет необходимости их сертифицировать.

«Прозвучавшие в СМИ утверждения о том, что серверы Google Global Cache не являются средствами связи, - неофициальное экспертное мнение. В отсутствие официальной информации по данному вопросу Роскомнадзор руководствуется нормами действующего законодательства», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В нем поясняется, что статьей 41-й закона о связи установлены требования по использованию в сетях связи сертифицированного оборудования, а статьями 13.6 и 13.7 КоАП России установлена ответственность за использование средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям.

«Роскомнадзору также неизвестно, соблюдаются ли в данном случае положения 242-го федерального закона о локализации баз персональных данных российских граждан на территории России. В связи с этим в профилактических целях Роскомнадзор проинформировал свои территориальные органы о необходимости учитывать данную информацию при осуществлении контрольно-надзорной деятельности», - говорится в сообщении ведомства.

«Роскомнадзор действует строго в рамках закона и своих полномочий. Отдельным отраслевым экспертам (в частности, господину Климареву) необходимо повысить свои компетенции, прежде чем безосновательно обвинять Роскомнадзор в превышении полномочий. Учите матчасть!» - заключил Роскомнадзор в сообщении.

Представитель Google отказался от комментариев.

Кэширующие серверы Google, установленные у операторов, приближают трафик к абонентам оператора и хранят информацию, которую они запрашивают. Так удается ускорить доступ к данным.

В марте «Ведомости» ознакомились с законопроектом, который бы замедлял доступ к сайтам компаний, нарушающих российские законы. Эта идея родилась при обсуждении дела ФАС против Google. В конце 2015 г служба признала Google нарушителем закона о защите конкуренции, призвала устранить нарушение, чего корпорация не сделала. Но воплотить эту идею в жизнь может быть непросто, писал в апреле Институт исследований интернета.