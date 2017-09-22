«Телеграф» опубликовал документы по спору с поднявшим скандал бывшим сотрудником

Основатель Telegram Павел Дуров Tatan Syuflana / AP

Генеральный директор компании «Телеграф» Александр Степанов выложил в интернет в сети копии предложенного своему бывшему сотруднику Антону Розенбергу мирового соглашения, в котором компания предложила ему выплатить почти 1,5 млн руб. Документы опубликованы в блоге Степанова. Из них следует, что компания дважды предлагала мировое соглашение Розебергу, до публичной огласки скандала и после. В первый раз компания предлагала бывшему сотруднику выплатить компенсацию в 4 млн руб., во второй раз в 1,5 млн руб., следует из документов. Розенберг сказал «Ведомостям», что получил предложение о мировом соглашении «вчера ночью». «И это первое предложение о мировом соглашении, которое я получил от ООО "Телеграф" (про то, что мне якобы предлагали что-то конкретное ранее, написано в моей статье)», - подчеркнул он.

На своей странице в «В контакте» основатель Telegram Павел Дуров написал, что Розенберг требовал 30 млн руб. в качестве выплаты ему компенсации в случае заключения мирового соглашения. «Это не «Телеграф» требовал у Розенберга 100 млн руб., а Розенберг вымогал у «Телеграф» 30 млн руб.», - написал он.

Скандал вокруг Telegram разразился в понедельник после публикации бывшим сотрудником мессенджера Розенбергом письма на блог-платформе Medium (позднее сайт удалил это письмо, - прим. «Ведомостей»). В нем Розенберг рассказал о конфликте с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его братом Николаем, обвинил компанию в незаконном увольнении и поставил под вопрос конфиденциальность личной переписки в мессенджере.

Розенберг в компании занимал должность директора особых направлений, как написал он сам. По его заявлению он был уволен с работы после ссоры с Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. По словам Розенберга, его уволили по формальной причине - из-за прогулов, хотя он продолжал работать вне офиса. Он подал иск к компании, чтобы оспорить законность увольнения. Из опубликованных Степановым документов следует, что Розенберг предлагал мировое соглашение компании, в качестве компенсации он просил 30 млн руб. Розенберг письменно требовал от «Телеграфа» 30 млн руб. и намекал на то, что при отказе выплатить эту сумму он разгласит конфиденциальную информацию о компании, написал Степанов.

Во встречном иске компания потребовала от Розенберга 100 млн руб. за разглашение коммерческой тайны. Соглашения о неразглашении Розенберг подписывал с «Телеграфом» дважды, в рамках отдельного соглашения и в рамках трудового договора, написал в своем ответе Степанов. Копии подписанных соглашений о конфиденциальности Степанов опубликовал сегодня. Подробный ответ на письмо Розенберга Степанов опубликовал в четверг (ссылка на вчерашнюю статью). В документах, опубликованных Степановым, говорится, что сотрудникам запрещено разглашать третьим лицам то, что они работают в этой компании, а также раскрытие любой конфиденциальной информации о компании.

«Иск на «100 миллионов» с нашей стороны был тактическим напоминанием о нелегальности избранной Розенбергом тактики шантажа», - написал он.

«Телеграф» в июле 2017 г. прекратил трудовые отношения со всеми остававшимися сотрудниками, кроме генерального директора, и более не ведет никакой деятельности, за исключением судов с Розенбергом, объяснил ранее Степанов. «Существование нашей компании полностью зависело от наличия заказов от Telegram Messenger LLP, договор с которой предусматривал конфиденциальность выполнения всех работ», - сообщил он «Ведомостям». По его словам, при возникновении риска нарушения пункта этого договора в результате публичных действий со стороны господина Розенберга Telegram Messenger LLP в одностороннем порядке расторгла договор с ООО «Телеграф», что привело к отсутствию новых средств у компании. «Таким образом, мы не можем далее продолжать активную деятельность, однако и закрыть компанию юридически не можем до тех пор, пока продолжаются судебные процессы, готовность завершить которые в досудебном порядке мы уже не раз выражали», - добавил Степанов.