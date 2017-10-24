«Телеграф» заключил мировое соглашение с Розенбергом

Основатель Telegram Павел Дуров называл предложения мирового соглашения от Розенберга «вымогательством» Albert Gea / REUTERS

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четверг утвердил мировое соглашение между «Телеграфом» и бывшим сотрудником компании Антоном Розенбергом, об этом рассказал «Ведомостям» сам Розенберг.

«Я доволен этим мировым соглашением. В нем выполнены все мои требования, за исключением восстановления на работе, чего я и сам не очень хотел бы, - сказал он. - А также компания обязалась в течение двух дней отозвать встречный иск ко мне на сумму 100 млн руб.».

Скандал вокруг Telegram разразился в середине сентября после публикации бывшим сотрудником мессенджера Розенбергом письма на блог-платформе Medium (позднее сайт удалил это письмо. - «Ведомости»). В нем Розенберг рассказал о конфликте с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его братом Николаем, обвинил компанию в незаконном увольнении и поставил под вопрос конфиденциальность личной переписки в мессенджере. Он также утверждал, что «Телеграф» - это российское юридическое лицо мессенджера Telegram.

Розенберг в компании занимал должность директора особых направлений, как написал он сам. Он был уволен с работы после ссоры с Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене, писал он сам. Розенберга уволили по формальной причине - из-за прогулов, хотя он продолжал работать вне офиса, уточнил он. Розенберг подал иск к компании, чтобы оспорить законность увольнения. Из опубликованных Степановым документов следует, что Розенберг предлагал мировое соглашение компании, в качестве компенсации он просил 30 млн руб. Розенберг письменно требовал от «Телеграфа» 30 млн руб. и намекал на то, что при отказе выплатить эту сумму он разгласит конфиденциальную информацию о компании, написал Степанов.

Компания подала к Розенбергу встречный иск, в котором потребовала 100 млн руб. компенсации за разглашение коммерческой тайны. Сотрудникам запрещено разглашать третьим лицам то, что они работают в этой компании, а также раскрытие любой конфиденциальной информации о компании, следует из документов, которые ранее публиковал гендиректор «Телеграфа» Александр Степанов.

На какие условия согласился Розенберг

«О мировом соглашении мы договорились с представителями компании «Телеграф» еще ранее. Суд сегодня это мировое соглашение утвердил», - сказал он «Ведомостям».

Сам Розенберг предлагал мировое соглашение, но в рамках своего предложения он просил от компании 30 млн руб. компенсации.

Основатель Telegram Павел Дуров называл предложения мирового соглашения от Розенберга «вымогательством». «Это не «Телеграф» требовал у Розенберга 100 млн руб., а Розенберг вымогал у «Телеграфа» 30 млн руб.», - написал он.

Сама же компания «Телеграф» дважды предлагала мировое соглашение Розенбергу, но с другими условиями: в первый раз компания предлагала бывшему сотруднику выплатить компенсацию в 4 млн руб., во второй раз - в 1,5 млн руб., следует из документов, которые ранее публиковал Степанов.

В результате Розенберг согласился на условия компании. «Телеграф» будет обязан выплатить Розенбергу зарплату за вынужденные прогулы в размере 1,5 млн руб. после НДФЛ и компенсацию за моральный ущерб в размере 60 000 руб., написал корреспондент VC.ru из зала суда. Также в трудовой книжке Розенберга будет указано, что он уволился по собственному желанию 24 октября 2017 г. Также Розенберг в рамках мирового соглашения отказался от подачи повторных исков к компании.