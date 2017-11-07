Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: «Ростелеком» сэкономил на менеджерах
Менеджеры «Ростелекома» лишились бонусов почти на 1 млрд рублей
На эти деньги они должны были выкупать акции самого «Ростелекома»
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«Ростелеком» сэкономил на менеджерах
Максим Стулов / Ведомости
В III квартале 2017 г. «Ростелеком» выкупил собственные обыкновенные акции на 980 млн руб., следует из его отчета. Эти средства бонусом должны были быть выплачены примерно 200 менеджерам оператора высшего и среднего звена. Но поскольку запланированных ключевых показателей эффективности (KPI) они не достигли, средства пошли на выкуп собственных акций «Ростелекома», объяснил представитель компании.
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