Tele2 снижает тарифы в Крыму

Ни один из российских операторов официально в Крыму не представлен Евгений Разумный / Ведомости

С 15 февраля «Т2 РТУ холдинг» (бренд Tele2) снижает стоимость входящих по роумингу звонков в Крыму с 5 до 1 руб. Это следует из сообщения компании. Минута исходящего звонка, как и 1 Мб трафика, будет стоить 3 руб. вместо 5 руб. Все входящие звонки можно будет принимать бесплатно, подключив специальную тарифную опцию (6 руб.) в сутки.

Ни один из российских операторов официально в Крыму не представлен – они опасаются выходить на этот рынок из-за возможных санкций. Согласно санкциям, наложенным минфином США, американцам и американским компаниям «запрещено передавать, продавать или сдавать в аренду в Крыму телекоммуникационное оборудование, в частности спутниковые и наземные системы связи».

В августе 2014 г. в Крыму начал работать оператор «К-телеком», он использует частоты «МТС-Украина». Позже, в 2016 г., на полуострове заработали государственные «Крым-телеком» (в Республике Крым) и «Севтелеком» (в Севастополе). Еще в Крыму присутствует «КТК-телеком» (по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит кипрскому «Элкорп трейдингу»), который под брендом «Волна мобайл» работает на сети «К-телекома».

В середине декабря прошлого года цены на роуминг в Крыму снизил «Вымпелком». Новые тарифы составляют 2 руб. за минуту входящего и исходящего звонка, а также 1 Мб интернет-трафика. Ранее расценки составляли 4–9,95 руб. за минуту (в зависимости от тарифа, которым абонент пользуется в домашнем регионе). Для абонентов новой линейки тарифов «Всё» переговоры стоили 1,5 руб. за минуту. По 9,95 руб. за 1 Мб тарифицировался и мобильный интернет.

С 2014 г. МТС тарифицирует роуминг в Крыму и Севастополе так же, как при поездках абонентов во все остальные регионы России. Об этом напоминают представитель оператора Дмитрий Солодовников и аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов.

Представитель Tele2 Ольга Галушина отмечает, что снижение тарифов в Крыму происходит в то время, как в России ликвидируют внутрисетевой роуминг. Федеральная антимонопольная служба потребовала от операторов ликвидировать его в августе 2017 г. Уже около 80% тарифных планов Tele2 не содержат роуминговых наценок, а в первой половине 2018 г. оператор планирует закончить все связанные с отменой роуминга мероприятия, говорит она.

Вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет окончательно решен в первом полугодии 2018 г., цитировал на прошлой неделе министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова «Интерфакс». По словам Никифорова, решением этого вопроса занимаются операторы, Минкомсвязи и ФАС. Встречи ФАС и операторов проходят каждый месяц и «еще будут проходить месяцев шесть», рассказал министр. На вопрос, будет ли принято окончательное решение в течение полугода, он ответил утвердительно. Никифоров отметил, что наценки по национальному роумингу будут экономически обоснованными.

Изначально ФАС требовала от операторов связи отменить роуминг до 1 января 2018 г. Позднее срок продлили до 31 января. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») направили регулятору отчеты о выполнении предписания. ФАС обещала их проверить в течение 10 дней. Tele2 дали срок до мая.