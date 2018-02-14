«Первый канал» по просьбе ЦИК прекратит показ сериала «Путин»

Кадр из сериала «Путин»

«Первый канал» по просьбе Центризбиркома с четверга, 15 февраля, прекратит показ сериала «Путин». Ранее в среду ЦИК предложил каналу отложить показ фильма до окончания голосования на президентских выборах.

В среду на канале должен выйти третий эпизод этого сериала - в 22.30 мск. Представитель «Первого канала» объяснил, что из-за разницы в часовых поясах канал уже не успевает изменить программу на сегодня, поскольку в части регионов зрители уже увидели третью серию. Поэтому пожелание избирательной комиссии канал сможет исполнить только завтра. В четверг канал должен был показать финальный, четвертый эпизод сериала. При этом представитель канала подчеркнул, что сожалеет о полученном замечании, поскольку показ «Путина» не противоречит законодательству, но считает важным прислушиваться к мнению ЦИК.

Премьера четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна «Путин» состоялась на «Первом канале» в июне 2017 г. По данным MediaScope, «Путин» стал самым популярным сериалом на российском телевидении в прошлом году. Повторный показ сериала начался на «Первом канале» 12 февраля.

Это вызвало недовольство у некоторых кандидатов в президенты, которые увидели в решении показать фильм за месяц до выборов признаки незаконной агитации. С жалобами в Центризбирком обратились лидер «Яблока» Эмилия Слабунова (партия выдвинула на выборы Григория Явлинского) и адвокат Ксении Собчак (выдвигается от «Гражданской инициативы»).

На заседании в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что с формальной точки зрения в действиях «Первого канала» незаконной агитации нет. В то же время она предложила отложить показ сериала до окончания голосования на президентских выборах. В период избирательной кампании «Первому каналу» «необходимо действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы не возникало вопросов по поводу того, как идет избирательная кампания, - а судя по поступающим в ЦИК обращениям, они возникают, заметила Памфилова.

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