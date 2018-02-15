Василий Уткин станет образом и голосом «Альпари»

Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Василий Уткин заработает на форексе

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Спортивный комментатор Василий Уткин будет рекламировать форекс-компанию «Альпари» Артем Геодакян/ТАСС

Международная форекс-компания «Альпари» будет сотрудничать со спортивным комментатором, бывшим главным редактором спортивных каналов «НТВ-плюс» Василием Уткиным: его образ и голос будут задействованы в рекламных кампаниях «Альпари». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель последней и подтвердил представитель Уткина. Контракт подписан до конца 2018 г., его сумму стороны раскрывать отказались. Вероятно, она составляет несколько миллионов рублей, считает управляющий партнер брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев.

Торговый оборот «Альпари» по итогам 2017 г. превысил $1,3 трлн, что на 29% больше, чем в 2016 г., следует из сообщения компании. В 2015 г. «Альпари» возглавляла рейтинг форекс-брокеров в России «Интерфакс-ЦЭА».

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