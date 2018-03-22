Технологии / Телекоммуникации

МТС выпустит стартапы на свою базу абонентов

В акселератор с бюджетом 50 млн рублей в этом году пройдет два набора
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МТС создает акселератор стартапов, сообщил представитель оператора. Набор идет по шести направлениям: облачные технологии, искусственный интеллект, финансовые сервисы, цифровая медицина, автоматизация закупок и логистики, онлайн-обучение. В 2018 г. оператор планирует провести два набора. Ежегодный бюджет на все этапы – 50 млн руб., он может увеличиваться, предупреждает представитель МТС, но в эту сумму не войдут средства на покупку лучших проектов.

Отбор лучших стартапов пройдет в несколько этапов. Сперва – онлайн-консультации экспертов. Лучшие проекты получат грант в 200 000 руб., на этом этапе за два набора должны оказаться 100 проектов.

Дальше следует пилотный проект – до него могут дойти два десятка. Эти стартапы получат доступ к клиентской базе оператора, его каналам продаж и инфраструктре и таким образом смогут проверить жизнеспособность своего продукта.

У единиц, дошедших до третьего этапа, будут тесные отношения с МТС: оператор может стать клиентом стартапа, выкупить в нем долю или стать собственником – в случае взаимной заинтересованности в такой сделке, объясняет представитель МТС.

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