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Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Акционерное общество почтовых ящиков

В Госдуму внесли законопроект об акционировании «Почты России»

Компания будет непубличной, 100% акций – у государства
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Среди авторов законопроекта – руководители комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К августу 2018 г. законопроект должен быть принят, начнется реорганизация в акционерное общество, заявил гендиректор «Почты России» Николай Подгузов и подтвердили Аксаков и Николаев. По оценке Подгузова, реорганизация завершится до конца этого года или в начале 2019 г.

Все акции обновленной «Почты России» будут принадлежать государству, сказано в законопроекте. Технически – Росимуществу, знают представители ведомства и «Почты России». Пока это позиция жесткая, говорит Аксаков: изменить государственное владение можно будет только через правки федерального закона, а это не планируется. Нововведения должны обеспечить равный доступ к почтовым услугам для всех жителей страны, говорится в пояснительной записке к документу, – проблемы, препятствующие стабильному развитию «Почты России», связаны именно с ее устаревшей организационно-правовой формой.

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