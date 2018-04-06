Павел Дуров опроверг сведения о британском гражданстве

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Основатель Telegram Павел Дуров
Getty Images
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заверил «Ведомости», что не получал британского гражданства. Информация об этом появилась в британском реестре компаний – в карточке компании Telegram Open Network Limited. Павел Дуров назвал всю запись в реестре фейком и сообщил: «Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью».
Регистрационная палата Великобритании сделала запись о Telegram Open Network Limited 28 февраля. Документы о регистрации Telegram Open Network Limited поданы от имени некоего «Павла Дурова», рожденного в октябре 1984 г. (совпадает с датой рождения основателя Telegram), он значится гендиректором и секретарем компании. В регистрационной карточке говорится, что «Павел Дуров» имеет гражданство Великобритании.
Роскомнадзору для внесения в реестр организаторов распространения информации Павел Дуров публично предоставлял данные другой компании – Telegram Messenger LLP. В документах Telegram Messenger LLP Дуров значится как гражданин Сент-Китса и Невиса, в сентябре прошлого года он подтвердил, что получил гражданство этой страны в 2013 г.
21 февраля 2018 г. в раскрытии Telegram Messenger LLP обновлена информация о стране, резидентом котором называет себя Дуров: теперь это не Финляндия, а Объединенные Арабские Эмираты. В интервью Bloomberg в декабре прошлого года Дуров говорил, что открывает офис Telegram в Дубае.
Кто стоит за Telegram Open Network Limited, неизвестно. Название компании повторяет название блокчейн-платформы TON, на развитие которой мессенджер привлекал деньги через ICO. К концу марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов.
Корреспонденту «Ведомостей» удалось обнаружить информацию о Telegram Open Network Limited (с номером, аналогичным регистрационному в британском реестре) на сайте http://ico-telegram.org. На этом сайте предлагается купить токены Gram (именно так называется криптовалюта, которую планирует выпустить Telegram). Но, в отличие от Telegram, который привлекает от инвесторов обычные деньги (доллары и евро) в ходе закрытого размещения, указанный сайт предлагает купить токены за криптовалюты – биткойны и эфиры. Также на сайте почему-то вместо фотографии Николая Дурова (старший брат Павла и технический директор Telegram) изображен основатель WhatsApp Ян Кум. Также на сайте среди членов команды указаны некие Арсалан Вольстенхольме и Лукас Пернэ-Вэлле, об участии которых в команде Telegram не сообщалось в «белой книге» Telegram (документ, описывающий процедуру привлечения денег), с которой ранее знакомились «Ведомости».
Павел Дуров предупреждал в декабре 2017 г. об опасности инвестиций в фейковые проекты, которые пытаются выдать себя за ICO Telegram.
Как предприниматели покидают основанные ими компании
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий продает более 29% сети банку ВТБ, соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи. Сумма сделки составит 138 млрд руб. При этом Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3%
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Tatan Syuflana / AP
В 2014 г. основатель социальной сети «В контакте» Павел Дуров продал 12% компании гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину и уехал из России. Продаже предшествовал длительный внутрикорпоративный конфликт. Таврин перепродал этот пакет Mail.ru Group, которая смогла консолидировать соцсеть осенью 2014 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Основатель сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев окончательно вышел из бизнеса сети в августе 2011 г., продав чешской группе PPF 50% минус 1 акция (и вдобавок еще несколько девелоперских проектов). Через пять лет сеть купила группа «Сафмар» Михаила Гуцериева
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Сергей Николаев / Ведомости
Некогда крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России - компания «Техносила», созданная в 1993 г. братьями Вячеславом (на фото) и Виктором Зайцевыми, в 2010 г. перешла к «МДМ банку» и частично к компаниям Михаила Кокорича. В 2016 г. группа «Бин» (прежнее название «Сафмара») купила «МДМ банк», вместе с которым сменился собственник и у «Техносилы». В 2017 г. стало известно, что «Техносила» будет интегрирована с «Эльдорадо»
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Екатерина Ширинкина для Ведомостей
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Владимир Баранов / Ведомости
В 2008 г. основатели «Евросети» Евгений Чичваркин (на фото) и Тимур Артемьев спешно продали компанию Александру Мамуту, после чего уехали из России. Через месяц 49,9% «Евросети» были проданы «Вымпелкому», а в 2012 и 2014 гг. оставшийся пакет частями докупил «Мегафон». В 2017 г. компания договорилась о консолидации 100% доли Veon (название «Вымпелкома» после ребрендинга)
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Сергей Портер / Ведомости
В 2014 г. основатель сети «Связной» Максим Ноготков продал компанию кредиторам - группе «Онэксим» и НПФ «Благосостояние». После чего права требования по просроченному кредиту на сумму около $120 млн, который Ноготков брал на развитие группы, приобрел предприниматель Олег Малис. Сейчас рассматривается возможное слияние «Евросети» со «Связным», в таком случае компания перейдет к «Мегафону»
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forbes.ru
В 2006 г. «Альфа-групп» получила контроль над «Пятерочкой», основанной Андреем Рогачевым (на фото), Александром Гирдой, Игорем Видяевым и Татьяной Франус. «Альфа» объединила сеть с собственным «Перекрестком», образовав Х5 Retail Group. Через два года Х5 приобрела основанную Рогачевым сеть гипермаркетов «Карусель». Основатели «Пятерочки» получили 21,2% в объединенной компании, а затем продали свои пакеты. Осенью 2012 г. Рогачев запустил в Петербурге розничную сеть «Верный»
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Сергей Николаев / Ведомости
В 2010 г. Х5 Retail Group приобрела розничную сеть «Копейка» у Сергея Ломакина, Александра Самонова (на фото) и Артема Хачатряна. Позже магазины были переформатированы в дискаунтеры «Пятерочка» и сеть небольших магазинов у дома «Перекресток-экспресс». Хачатрян и Ломакин основали сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, из которой вышли в 2016 г., и сеть по продаже обуви «Центробувь». В этом же году Ломакин был объявлен в федеральный розыск из-за дела о мошенничестве с кредитными средствами сети
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Сергей Портер, Сергей Николаев / Ведомости
В 2011 г. основатели производителя напитков «Вимм-билль-данн» Сергей Пластинин, Михаил Дубинин (на фото), Гаврил Юшваев и Давид Якобашвили продали компанию PepsiCo. ВБД известен своими брендами пакетированных соков – J7, молочными продуктами «Домик в деревне», йогуртами «Чудо» и детским питанием «Агуша»
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Андрей Махонин, Евгений Стецко / Ведомости
В 2014 г. основатели «Аптечной сети 36,6» Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев продали свою долю структурам совладельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева