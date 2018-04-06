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Павел Дуров опроверг сведения о британском гражданстве

Основатель Telegram называет запись в британском реестре фейком
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заверил «Ведомости», что не получал британского гражданства. Информация об этом появилась в британском реестре компаний – в карточке компании Telegram Open Network Limited. Павел Дуров назвал всю запись в реестре фейком и сообщил: «Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью».

Регистрационная палата Великобритании сделала запись о Telegram Open Network Limited 28 февраля. Документы о регистрации Telegram Open Network Limited поданы от имени некоего «Павла Дурова», рожденного в октябре 1984 г. (совпадает с датой рождения основателя Telegram), он значится гендиректором и секретарем компании. В регистрационной карточке говорится, что «Павел Дуров» имеет гражданство Великобритании.

Роскомнадзору для внесения в реестр организаторов распространения информации Павел Дуров публично предоставлял данные другой компании – Telegram Messenger LLP. В документах Telegram Messenger LLP Дуров значится как гражданин Сент-Китса и Невиса, в сентябре прошлого года он подтвердил, что получил гражданство этой страны в 2013 г.

21 февраля 2018 г. в раскрытии Telegram Messenger LLP обновлена информация о стране, резидентом котором называет себя Дуров: теперь это не Финляндия, а Объединенные Арабские Эмираты. В интервью Bloomberg в декабре прошлого года Дуров говорил, что открывает офис Telegram в Дубае.

Кто стоит за Telegram Open Network Limited, неизвестно. Название компании повторяет название блокчейн-платформы TON, на развитие которой мессенджер привлекал деньги через ICO. К концу марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов.

Корреспонденту «Ведомостей» удалось обнаружить информацию о Telegram Open Network Limited (с номером, аналогичным регистрационному в британском реестре) на сайте http://ico-telegram.org. На этом сайте предлагается купить токены Gram (именно так называется криптовалюта, которую планирует выпустить Telegram). Но, в отличие от Telegram, который привлекает от инвесторов обычные деньги (доллары и евро) в ходе закрытого размещения, указанный сайт предлагает купить токены за криптовалюты – биткойны и эфиры. Также на сайте почему-то вместо фотографии Николая Дурова (старший брат Павла и технический директор Telegram) изображен основатель WhatsApp Ян Кум. Также на сайте среди членов команды указаны некие Арсалан Вольстенхольме и Лукас Пернэ-Вэлле, об участии которых в команде Telegram не сообщалось в «белой книге» Telegram (документ, описывающий процедуру привлечения денег), с которой ранее знакомились «Ведомости».

Павел Дуров предупреждал в декабре 2017 г. об опасности инвестиций в фейковые проекты, которые пытаются выдать себя за ICO Telegram.

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