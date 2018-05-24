Google приостановил выдачу IP-адресов мессенджеру Telegram Максим Стулов / Ведомости

Google временно не предоставляет IP-адреса мессенджеру Telegram, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров (передает «Интерфакс») на Петербургском международном экономическом форуме, конкретных результатов в переговорах с Amazon Роскомнадзор пока не добился.

У Роскомнадзора, по словам Жарова, заготовлены новые технологические решения, чтобы усилить блокировку: «Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо».

Роскомнадзор признавал, что, пытаясь блокировать работу Telegram, нарушил работу 400 интернет-ресурсов.

Американская компания Amazon еще 1 мая сообщила о введении новых правил защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, которые предполагали запрет на использование IP-адресов Amazon для сокрытия конечного адреса и обхода блокировок. Доступ к технологии должен был остаться только у пользователей, которые владеют адресами, защищенными единым сертификатом безопасности.

Жаров информировал (передал ТАСС), что около 25% пользователей Telegram отказались от него и примерно на столько же сократилась реклама в мессенджере. Мессенджер работает с перебоями у 15-40% пользователей, утверждал Жаров.

Роскомнадзор продолжает вести диалог и с магазинами приложений Google Play и AppStore, сообщал «Ведомостям» в начале мая замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, параллельно ведомство закблокировало 50 VPN-сервисов и прокси-серверов, использовавшихся для обхода блокировки Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по постановлению Таганского суда: мессенджер не исполнил требования ФСБ передать ей ключи шифрования. Telegram продолжает работать у большинства пользователей в России.

Представитель Google отказался от комментариев.

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