«Газпром-медиа» покажет рекламу в метро

«Максимателеком» владеет WiFi-сетью в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и другом общественном транспорте Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром-медиа» и «Максимателеком» создали совместное предприятие по продаже интернет-рекламы. Соответствующее соглашение стороны подписали сегодня на Петербургском экономическом форуме.

«Газпром-медиа» – крупнейший частный медиахолдинг в России, он управляет эфирными и платными телеканалами, радиостанциями, прокатными компаниями и т. д. Также холдинг является совладельцем единого продавца телерекламы в стране НРА и совладельцем продавца региональной и интернет-рекламы НСК.

«Максимателеком» владеет WiFi-сетью в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и другом общественном транспорте. Пользователи получают доступ к этой сети либо в обмен на просмотр рекламы, либо за подписку.

СП оператора и «Газпром-медиа» будет продавать рекламу на сетях «Максимателекома», а также будет размещать рекламу на не-видеоресурсах медиахолдинга, указано в сообщении компаний. О каких именно активах медиахолдинга идет речь, в сообщении не указано.

«Создание совместного предприятия призвано усилить монетизацию интернет-ресурсов холдинга и укрепить присутствие на быстрорастущем рынке мобильной интернет-рекламы», – цитируются в сообщении слова гендиректора «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко.

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