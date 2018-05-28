Роскомнадзор не планирует ограничивать работу App Store в России
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Роскомнадзор направил Apple письмо, в котором потребовал удалить из ее магазина AppStore приложение Telegram Messenger, а также прекратить рассылать сервисные push-уведомления российским пользователям. У Apple есть собственная операционная система iOS для смартфонов и планшетов.
«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – приводит в сообщении Роскомнадзор цитату из собственного письма.
Как объяснил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, в письме речь не идет об ограничении работы AppStore в России, а о возможном ограничении работы сервиса Apple по рассылке push-уведомлений.
Роскомнадзор направил уже второе письмо Apple с требованием удалить Telegram из магазина приложений и не рассылать уведомления. На первое письмо Apple не ответила, поэтому служба направила второе требование, объяснил Жаров. В апреле аналогичное требование чиновники направили и в Google, которая управляет операционной системой для телефонов Android. И сейчас с Google идет активная переписка по этому вопросу, говорит Жаров. «Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию. Возможные сроки этих переговоров не комментируем», – говорил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.
Push-уведомления критичны для работы мессенджера, объясняет руководитель Роскомнадзора: «Если не погружаться совсем в технические детали, то с помощью push-уведомлений не только пользователи узнают о новых сообщениях в мессенджере, само приложение получает от Apple или Google информацию о свободных на данный момент IP-адресах».
Таганский районный суд 13 апреля постановил начать немедленную блокировку Telegram – мессенджер не исполнил требования ФСБ о передаче ключей шифрования. Роскомнадзор уже полтора месяца пытается исполнить решение суда и блокировать мессенджер, но сервис продолжает работать у большинства российских пользователей.
Юристы Telegram 13 мая оспорили решение Таганского районного суда. «Обратившись в суд с требованием заблокировать мессенджер Telegram, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, а суд, удовлетворив этот иск, грубо нарушил процессуальное законодательство», – говорится в апелляционной жалобе юристов мессенджера.
Представитель Apple не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Google от комментариев отказался.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.