Роскомнадзор не планирует ограничивать работу App Store в России

Служба потребовала прекратить рассылать сервисные Push-уведомления для российских пользователей Ярослав Чингаев для Ведомостей

Роскомнадзор направил Apple письмо, в котором потребовал удалить из ее магазина AppStore приложение Telegram Messenger, а также прекратить рассылать сервисные push-уведомления российским пользователям. У Apple есть собственная операционная система iOS для смартфонов и планшетов.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – приводит в сообщении Роскомнадзор цитату из собственного письма.

Как объяснил «Ведомостям» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, в письме речь не идет об ограничении работы AppStore в России, а о возможном ограничении работы сервиса Apple по рассылке push-уведомлений.

Роскомнадзор направил уже второе письмо Apple с требованием удалить Telegram из магазина приложений и не рассылать уведомления. На первое письмо Apple не ответила, поэтому служба направила второе требование, объяснил Жаров. В апреле аналогичное требование чиновники направили и в Google, которая управляет операционной системой для телефонов Android. И сейчас с Google идет активная переписка по этому вопросу, говорит Жаров. «Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию. Возможные сроки этих переговоров не комментируем», – говорил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Push-уведомления критичны для работы мессенджера, объясняет руководитель Роскомнадзора: «Если не погружаться совсем в технические детали, то с помощью push-уведомлений не только пользователи узнают о новых сообщениях в мессенджере, само приложение получает от Apple или Google информацию о свободных на данный момент IP-адресах».

Таганский районный суд 13 апреля постановил начать немедленную блокировку Telegram – мессенджер не исполнил требования ФСБ о передаче ключей шифрования. Роскомнадзор уже полтора месяца пытается исполнить решение суда и блокировать мессенджер, но сервис продолжает работать у большинства российских пользователей.

Юристы Telegram 13 мая оспорили решение Таганского районного суда. «Обратившись в суд с требованием заблокировать мессенджер Telegram, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, а суд, удовлетворив этот иск, грубо нарушил процессуальное законодательство», – говорится в апелляционной жалобе юристов мессенджера.

Представитель Apple не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Google от комментариев отказался.

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