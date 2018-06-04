Российский IT-холдинг Softline купил 10% норвежского конкурента

Crayon – норвежская компания, которая предоставляет разные, в том числе облачные, IT-сервисы Андрей Гордеев / Ведомости

Российский IT-холдинг Softline купил 10,1% норвежской IT-компании Crayon, сообщил «Ведомостям» представитель Softline. Факт покупки также подтверждается сообщением фондовой биржи Осло – здесь у Crayon после покупки Softline осталось 47,4% акций в свободном обращении.

Softline покупал акции Crayon в течение трех месяцев, объяснил представитель российского IT-холдинга. По подсчетам «Ведомостей» на основе данных Thomson Reuters, весь пакет акций мог обойтись Softline примерно в $12 млн исходя из средней за период покупки стоимости бумаг. Вице-президент по инвестициям группы компаний Softline Елена Волотовская отказалась назвать сумму сделки, но подтвердила, что компания заплатила больше $10 млн собственных средств. Для совершения этой сделки Softline в большей степени использовал собственные средства, но еще несколько небольших соинвесторов с рынка привлек координатор сделки ITI Capital, уточнил управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко (фонд является акционером ITI Group).

Crayon – норвежская компания, которая предоставляет разные, в том числе облачные, IT-сервисы. Выручка Crayon выросла на 21% до $890,6 млн в 2017 г., следует из годового отчета компании. За тот же период компания получила $6,2 млн убытка – на 68% больше, чем годом ранее, указано в отчете.

Crayon Group обладает уникальной экспертизой в области SAM (software asset management), объясняет Волотовская причину покупки. Это услуга управления лицензиями на софт как активом предприятия, рассказывает руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud» Никита Дергилев, и в итоге Softline решает сразу две задачи: входит на рынок страны по понятной для себя модели инвестирования в местного игрока, а параллельно заимствует у него необходимую экспертизу.

У многих компаний и корпораций сейчас есть проблема – слишком много разрозненных IT-решений от разных вендоров, отмечает генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова. Нужно управлять, консолидировать и интегрировать все эти решения в единый IT-ландшафт, поэтому рынок SAM будет расти, утверждает она. У Softline также есть собственный набор решений SAM, вспоминает Парменова, и, интегрируя его с норвежским разработчиком, они смогут конкурировать с аналогичными сервисами не только в России.

Softline хочет масштабировать эту экспертизу Crayon на свои целевые развивающиеся рынки – в Азии и Латинской Америке, подтверждает Волотовская. Привлечение этой экспертизы позволит существенно нарастить высокомаржинальную часть бизнеса (IT-услуги) и в среднесрочной перспективе увеличить чистую маржу на 1–1,5% по всему обороту Softline, подсчитывает Волотовская. Да и в следующие пять лет глобальный рынок IT-услуг будет консолидироваться, уверена она, и Softline хочет активно в этом участвовать.

10% – это небольшая доля в компании, которая приносит минимальный риск при инвестициях, отмечает Парменова, зато Softline, возможно, удастся ввести своего представителя в совет директоров Crayon и в итоге, при обозримых финансовых рисках, получить прибыль и расширить свой портфель предложений.

Представитель Crayon Group не ответил на запрос «Ведомостей».