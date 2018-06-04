Аркадий Дворкович станет председателем фонда «Сколково»

Дворкович был избран сопредседателем фонда «Сколково» в середине мая Владимир Смирнов/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково». Об этом сам Медведев сегодня сообщил на встрече с членами совета фонда.

«Я предлагаю ввести новую должность - председателя фонда - и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович [Вексельберг, президент фонда "Сколково"], надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», - сказал Медведев (цитата по «Интерфаксу»). «На полную катушку буду работать с самого первого дня», - сказал на встрече сам Дворкович.

Согласно нынешнему уставу фонда «Сколково», совет фонда возглавляют два сопредседателя, один из которых является президентом фонда. Президент, согласно документу, осуществляет представительские функции, в том числе взаимодействует с государственными органами.

Дворкович станет председателем фонда «Сколково» после внесения соответствующих изменений в его устав, а Вексельберг останется президентом фонда, сказала «Ведомостям» пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. И Дворкович, и Вексельберг остаются сопредседателями совета фонда, уточнила она.

Дворкович был избран сопредседателем фонда «Сколково» в середине мая. Президентом, сопредседателем фонда остался Виктор Вексельберг. В апреле Вексельберг, бессменно руководивший фондом с момента создания, попал в американский санкционный список SDN (Specially Designated Nationals). Гражданам и компаниям из США нельзя вести бизнес с людьми из этого списка. Дворкович в санкционный список не включен.

«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», - отметил тогда Вексельберг.