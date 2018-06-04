«Росатом» создает корпоративный венчурный фонд на 3 млрд рублей

Рыночный фонд с соинвесторами более гибок и эффективен, чем просто корпоративный, уверен Кузнецов Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация «Росатом» сообщила, что создает корпоративный венчурный фонд. Это будет инвестиционное товарищество: сама госкорпорация вложит 3 млрд руб., минимум столько же должна будет привлечь в фонд управляющая компания, сообщил «Росатом», это будет «Орбита капитал партнерз». Возглавит ее бывший руководитель Российской венчурной компании (РВК) Евгений Кузнецов, сообщил «Росатом» и подтвердил «Ведомостям» сам Кузнецов.

Рыночный фонд с соинвесторами более гибок и эффективен, чем просто корпоративный, уверен Кузнецов: у такого фонда более обширная экспертиза, необходимая для поиска интересных проектов, он быстрее принимает решения. В качестве соинвесторов могут выступить и другие корпоративные игроки, и институты развития – переговоры уже идут, но их участников называть рано, считает Кузнецов.

Ключевыми для фонда «Росатома» станут направления искусственного интеллекта и иных цифровых решений в промышленности и сервисных приложениях, возобновляемая и «умная» энергетика, трехмерная печать и новые материалы, системы развития «умных» и энергоэффективных городов, перечисляется в сообщении корпорации. Фонд уже рассматривает проекты, первые вложения в стартапы в обмен на доли в них Кузнецов ожидает до конца этого года.

У фонда специально предусмотрен широкий спектр направлений, объясняет он: на будущее корпорация рассматривает и стратегические инвестиции в отобранные проекты, и прибыльные выходы фонда через продажу другим инвесторам. Основными объектами инвестиций станут компании ранней и посевной стадии, обещает «Росатом», а ключевые параметры при выборе объектов инвестиций – перспектива быстрого роста, потенциал глобальной технологической экспансии и эффективное взаимодействие с основными направлениями развития «Росатома».

От дополнительных комментариев представитель «Росатома» отказался.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 г. поручил учредить корпоративные фонды «Роскосмосу», «Ростеху», «Росатому», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В фонде «Ростеха» сейчас формируется бюджет и команда, а первые проекты для инвестиций он начнет рассматривать во втором полугодии 2018 г., говорил его представитель в мае. «Роскосмос» продолжает переговоры с Российской венчурной компанией (РВК) о совместном фонде, говорил представитель РВК, фонд должен был появиться 1 апреля 2018 г. и вкладывать средства не только в космические технологии, но и в 3D-печать, системы хранения и передачи электроэнергии. А ОАК в октябре 2017 г. вошла в венчурный фонд, созданный «Сколковом» и РВК, вложив в него 300 млн руб. Первоначальный капитал фонда ОСК должен составлять 500 млн руб., «Ведомости» ожидают ответа компании о стадии развития фонда.