Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: «Ростех» и тайны чиновников

«Ростех» представил подобие Skype для чиновников

Это третья попытка госкорпорации создать защищенный видеочат
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«Ростех» сообщил, что представил российский аналог Skype – систему Aves-S для госструктур и корпораций. «Ростех» провел презентацию новой платформы 6 июня в Иннополисе.

Представитель «Ростеха» в разговоре с «Ведомостями» огласил полное название системы – Iva Aves-S, это сервер защищенной видеоконференцсвязи, использующий для передачи данных российскую криптографию, которую разрабатывали специалисты НИИ «Масштаб» (входит в подконтрольный «Ростеху» холдинг «Росэлектроника»). Систему можно использовать для закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций при чрезвычайных ситуациях, слушаний в суде по видеосвязи, телемедицины. Она позволяет вести переписку в чате, одновременно нескольким сотрудникам работать над документами, показывать презентации, вести видеозапись.

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