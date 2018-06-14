Медийные атаки вынудили Касперскую продать немецкую «дочку» InfoWatch

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Газеты указывали, что владельцы EgoSecure (InfoWatch и Наталья Касперская (на фото) в частности) якобы известны своими связями с российскими властями (с Кремлем и ФСБ)
Евгений Разумный / Ведомости
Холдинг InfoWatch Натальи Касперской продал контрольный пакет немецкой «дочки» EgoSecure (разрабатывает средства защиты информации для разных устройств). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель InfoWatch, ту же информацию передала сама EgoSecure. Покупателем стал немецкий производитель офисного программного обеспечения Matrix42. Сумму сделки партнеры не раскрывают.
InfoWatch купила долю в EgoSecure в 2011 г., какую именно – никогда не сообщалось, известно, что это больше 50%. 60%, уточняла в феврале 2016 г. немецкая газета Berliner Morgenpost. Тогда же InfoWatch получила исключительные права на все продукты, разработки, патенты и товарные знаки немецкой «дочки».
У EgoSecure, сказано на ее сайте, около 2000 частных и корпоративных клиентов в Европе: средний бизнес, банки, центры обработки данных и даже отделения полиции.
Каждый год выручка EgoSecure росла более чем на 10%. За первые пять месяцев этого года рост был еще выше – более 50%, сообщил представитель InfoWatch.
В 2015-2016 гг. немецкие СМИ (Berliner Morgenpost, Die Welt), рассказывая об использовании немецкой полицией продуктов EgoSecure, указывали, что владельцы EgoSecure (InfoWatch и Наталья Касперская в частности) якобы известны связями с российскими властями (Кремлем и ФСБ). Касперская отрицала, что у нее есть связи с ФСБ.
Эти публикации Касперская назвала медийными атаками. Для EgoSecure они вылились в потерю нескольких клиентов, передала она «Ведомостям» через представителя. Matrix42 сделала InfoWatch хорошее предложение, говорит Касперская.
Медийные эффекты не так сильно сказываются на работе IT-компаний, чтобы послужить поводом отказаться от стабильной работы в Европе, считает гендиректор компании Qrator (противодействие DDoS-атакам) Александр Лямин, а EgoSecure – давний участник рынка со сформировавшейся репутацией.
InfoWatch могла продать немецкую «дочку» более чем за 30 млн евро – в несколько раз больше годовой выручки EgoSecure, считает основатель Group-IB Илья Сачков.
Сейчас InfoWatch намерена развиваться на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где решения InfoWatch тоже представлены уже более пяти лет, передала Касперская.
Ближневосточный рынок активно развивается, там невелика конкуренция и InfoWatch способна занять существенную долю рынка: компания не первый год работает в этих странах и понимает их специфику, рассуждает Лямин.
Представители EgoSecure и Matrix42 не ответили на запрос «Ведомостей».
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт