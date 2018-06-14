Медийные атаки вынудили Касперскую продать немецкую «дочку» InfoWatch

Газеты указывали, что владельцы EgoSecure (InfoWatch и Наталья Касперская (на фото) в частности) якобы известны своими связями с российскими властями (с Кремлем и ФСБ) Евгений Разумный / Ведомости

Холдинг InfoWatch Натальи Касперской продал контрольный пакет немецкой «дочки» EgoSecure (разрабатывает средства защиты информации для разных устройств). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель InfoWatch, ту же информацию передала сама EgoSecure. Покупателем стал немецкий производитель офисного программного обеспечения Matrix42. Сумму сделки партнеры не раскрывают.

InfoWatch купила долю в EgoSecure в 2011 г., какую именно – никогда не сообщалось, известно, что это больше 50%. 60%, уточняла в феврале 2016 г. немецкая газета Berliner Morgenpost. Тогда же InfoWatch получила исключительные права на все продукты, разработки, патенты и товарные знаки немецкой «дочки».

У EgoSecure, сказано на ее сайте, около 2000 частных и корпоративных клиентов в Европе: средний бизнес, банки, центры обработки данных и даже отделения полиции.

Каждый год выручка EgoSecure росла более чем на 10%. За первые пять месяцев этого года рост был еще выше – более 50%, сообщил представитель InfoWatch.

В 2015-2016 гг. немецкие СМИ (Berliner Morgenpost, Die Welt), рассказывая об использовании немецкой полицией продуктов EgoSecure, указывали, что владельцы EgoSecure (InfoWatch и Наталья Касперская в частности) якобы известны связями с российскими властями (Кремлем и ФСБ). Касперская отрицала, что у нее есть связи с ФСБ.

Эти публикации Касперская назвала медийными атаками. Для EgoSecure они вылились в потерю нескольких клиентов, передала она «Ведомостям» через представителя. Matrix42 сделала InfoWatch хорошее предложение, говорит Касперская.

Медийные эффекты не так сильно сказываются на работе IT-компаний, чтобы послужить поводом отказаться от стабильной работы в Европе, считает гендиректор компании Qrator (противодействие DDoS-атакам) Александр Лямин, а EgoSecure – давний участник рынка со сформировавшейся репутацией.

InfoWatch могла продать немецкую «дочку» более чем за 30 млн евро – в несколько раз больше годовой выручки EgoSecure, считает основатель Group-IB Илья Сачков.

Сейчас InfoWatch намерена развиваться на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где решения InfoWatch тоже представлены уже более пяти лет, передала Касперская.

Ближневосточный рынок активно развивается, там невелика конкуренция и InfoWatch способна занять существенную долю рынка: компания не первый год работает в этих странах и понимает их специфику, рассуждает Лямин.

Представители EgoSecure и Matrix42 не ответили на запрос «Ведомостей».

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