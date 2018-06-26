Статья опубликована в № 4595 от 26.06.2018 под заголовком: Sailfish поселилась в планшетах
Планшет на отечественной ОС Sailfish появится в рознице в сентябре
В мае совладельцем ОС стал «Ростелеком»
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Стоимость устройства и размер первой партии для Богатов и Сидоркин не раскрывают
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Первый планшет Inoi T8 на российской операционной системе (ОС) Sailfish может появиться в розничной продаже уже в сентябре, сообщил «Ведомостям» владелец и гендиректор компании-разработчика Inoi Сергей Богатов. Планшеты будут продаваться в интернет-магазине «Байон.ру», уточнил Богатов и подтвердил директор магазина Александр Сидоркин.
Стоимость устройства и размер партии для «Байон.ру» Богатов и Сидоркин не раскрывают. По их словам, это будет средний ценовой сегмент (например, в своих отчетах «М.видео» относит к нему планшеты стоимостью от 10 000 до 25 000 руб.).
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