Аудитория Telegram в России не уменьшается, несмотря на блокировку приложения

У многих российских пользователей Telegram продолжает работать. Обходить блокировку мессенджеру удается, постоянно меняя ip-адреса Владимир Гердо / ТАСС

В мае этого года мобильным приложением Telegram в среднем в день пользовались 3 667 000 человек, проживающих в крупных городах, подсчитала аналитическая компания Mediascope (данные по жителям 12-64 лет в городах России с населением более 100 000 человек). Данных по аудитории мобильных приложений во всех населенных пунктах страны компания не публикует.

Получается, по сравнению с апрелем этого года аудитория Telegram практически не изменилась: тогда, по данным Mediascope, приложением каждый день пользовались 3 716 000 человек. В апреле мессенджер собрал рекордную аудиторию с октября 2017 г., когда Mediascope начал считать пользователей мобильных приложений в крупных городах. По сравнению с октябрем к апрелю аудитория Telegram выросла на 70%, причем самый большой прирост произошел в марте. Тогда Верховный суд признал законным приказ ФСБ о необходимости передавать ключи шифрования мессенджерами. Блокировка Telegram, который отказывался это делать, стала практически неизбежной.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Однако у многих российских пользователей Telegram продолжает работать. Обходить блокировку мессенджеру удается, постоянно меняя ip-адреса.

В мае руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), напротив, утверждал, что Telegram перестали использовать около 25% пользователей, примерно на столько же сократилась реклама в мессенджере. По словам Жарова, это связано с тем, что с Telegram становится неудобно работать. Откуда у Роскомнадзора такие сведения о сокращении аудитории, Жаров не объяснял.

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