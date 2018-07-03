Veon продал сотовый бизнес в Италии

Дополнительные средства нужны Veon для продолжения прогрессивной дивидендной политики, отмечает Либин Ярослав Чингаев для Ведомостей

Совместное предприятие Wind Tre холдинга Veon (материнская компания российского «Вымпелкома») и гонконгской CK Hutchison, созданное в конце 2016 г., просуществовало недолго. 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора Hutchison во второй половине этого года выкупит у Veon за 2,45 млрд евро, сообщили обе компании. Часть средств Veon планирует направить на погашение долга, упрощение корпоративной структуры и развивающиеся рынки, сообщил Veon.

Упрощение произойдет за счет выкупа у его же «дочки» – египетской Global Telecom Holding S.A.E (GTH) сотового бизнеса в Пакистане и Бангладеш. Veon возьмет на себя долг этих компаний (около $1,6 млрд) и заплатит около $950 млн наличными. Но поскольку Veon принадлежит 57,7% GTH, отток средств, т. е. фактически платежи миноритариям группы, составит около $400 млн, подчеркнуто в сообщении холдинга.

По расчетам Veon, обе сделки позволят сократить соотношение его чистого долга и EBITDA с 2,5 (по данным Veon, в I квартале 2018 г. чистый долг составлял почти $9 млрд) до 1,8.

Когда Wind Tre создавалось в 2015–2016 гг., все предприятие оценивалось примерно в 3,6–3,7 млрд евро, т. е. доля Veon – в 1,8–1,95 млрд евро, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. При этом до сих пор Veon не собирался выходить из этого актива. Возможно, это сделано, поскольку Hutchison предложил высокую цену, считает эксперт. Либин указывает, что итальянский рынок такой же сложный, как и российский. Ценовые войны на нем в течение нескольких лет привели к снижению выручки. А появление в Италии в этом году нового оператора – Iliad – лишь усугубил конкуренцию.

Дополнительные средства нужны Veon для продолжения прогрессивной дивидендной политики, отмечает Либин. Что касается задолженности, то соотношение чистый долг / EBITDA 2,5 в целом некритично. Но некоторых инвесторов такой показатель смущает, утверждает он.

Пакистан и Бангладеш – постоянно растущие рынки, где до сих пор невысок уровень проникновения связи и в то же время стабильный рост мобильного интернета, объясняет представитель Veon. Там достаточно ранний период адаптации digital-инноваций и довольно молодая аудитория, отмечает он. По его словам, сделки демонстрируют ориентацию Veon на развивающиеся экономики и увеличение ценности компании. Предложение от СК Hutchison по доле в Wind Tre – с крайне выгодным мультипликатором, согласен представитель Veon. По его словам, сделка, в частности, подкрепит дивидендную политику холдинга.

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