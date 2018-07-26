Скандал вокруг блокчейн-проекта Universa добрался до суда

Universa – блокчейн-платформа для построения бизнес-приложений Евгений Разумный / Ведомости

Спустя несколько месяцев после разразившегося в марте скандала вокруг блокчейн-платформы Universa ее основатель Александр Бородич подал в суд на бывшего соратника Артура Липатова. Иск о защите чести и деловой репутации подан в Чеховский суд Московской области 3 июля, следует из карточки суда. Также Бородич требует компенсацию в 1 млн руб.

В марте 2018 г. Липатов опубликовал своем Facebook-аккаунте пост про Universa, озаглавив его «как я перестал верить в Universa». Липатов писал, что «сейчас в Universa нет блокчейна, на базе которого можно поднимать смарт-контракты».

На следующий день после появления поста Липатова токен Universa подешевел на 20% с $0,037 до $0,03. Пост Липатова повлиял на курс, признает Бородич. Затем токен продолжил падать, и к сегодняшнему дню его цена упала более чем в два раза до $0,011, следует из данных Coinmarketcap. Дальнейшее падение токена Бородич объясняет общим падением рынка.

Universa – блокчейн-платформа для построения бизнес-приложений. Она позволяет переводить заключение контрактов, предоставление услуг и управление правами собственности в электронную форму и основным своим достоинством называет высокую скорость транзакций: 22 000 операций в секунду. В 2017 г. в ходе ICO компаний привлекла инвестиций на общую сумму $28,8 млн.

Корреспонденту «Ведомостей» не удалось обнаружить пост Липатова в его аккаунте, и сейчас он доступен лишь в виде скриншотов на интернет-ресурсах и СМИ, написавших о скандале.

Для подачи искового заявления была проведена экспертиза постов и публикаций, из которой следует, что они носили порочащий характер, рассказывает Бородич. «Я много раз предлагал ему публично извиниться, написать пост-опровержение и на этом закрыть вопрос», — отметил он. Бородич попросил суд признать заявление Липатова ложью и удалить из публичного пространства все заявления, очерняющие его компанию. При этом Бородич не требует возмещения материального ущерба от падения стоимости токенов – Липатов не сможет его покрыть, уверен Бородич.

В такой ситуации не остается ничего иного, кроме как доказать достоверность информации, разводит руками Липатов.

По его словам, он с ноября 2017 г. работал менеджером по работе с сообществом (комьюнити-менеджер), а работодатель не заплатил ему якобы обещанный бонус в $10 млн.

Бородич настаивает, что Липатов не прошел испытательный срок и никогда не был штатным сотрудником, поэтому заявления о том, что ему не заплатили, несостоятельны. Липатов называет это утверждение ложью: «Мы пожали руки и начали работать», – говорит он, хотя и соглашается, что официально трудоустроен не был.

25 июля прошло предварительное слушание, на которое Липатов явился, а Бородич – нет. В этот момент он был на встрече с представителями Бахрейна, рассказывает Бородич. Согласно информации на сайте суда, следующее судебное заседание по делу назначено на 3 августа.

Иск основателя Universa о защите деловой репутации – первый в России дошедший до суда случай разбирательств в криптопроекте после ICO, говорит партнер юридической фирмы «Бузько и партнеры» Роман Бузько. Но в успехе Бородича юрист сомневается. По его мнению, скорее всего, суд признает пост в соцсети оценочным суждением, что не повлечет наказания. Оно может ожидать Липатова лишь в том случае, если суд, оценив его высказывания с лингвистической точки зрения, признает их «утверждениями о фактах», и при этом Липатов не сможет доказать их достоверность.

Платформу Бородича тестировал Альфа-банк. Банк интересовала скорость транзакций и возможность создания на платформе смарт-контрактов, рассказывает директор Центра разработки инноваций Альфа-банка Денис Додон. Скорость соответствовала заявленной и смарт-контракты на Universa действительно можно было программировать, отмечает он. При этом банк тестировал Universa наряду с другими платформами, но пока с ней не работает.