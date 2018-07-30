Алексей Венедиктов вышел из совета директоров «Эха Москвы»

Венедиктов принял решение покинуть совет директоров Евгений Разумный / Ведомости

Главный редактор и совладелец радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции, об этом он написал в своем Telegram-канале. Миноритарных акционеров радиостанции теперь представляет в совете заместитель главного редактора Екатерина Годлина, у которой «есть финансовое образование», уточнил он.

Венедиктов вышел из совета директоров компании, поскольку недоволен тем, как тот управляет финансами радиостанции, объяснил он «Ведомостям». Так, на совете директоров в середине июня Венедиктов от лица миноритарных акционеров «Эха» голосовал против утверждения финансового отчета компании за 2017 г., рассказал он: «В итоге отчет был утвержден».

«Эхо Москвы» – одна из самых популярных разговорных радиостанций в России. Она входит в «Газпром-медиа», холдинг владеет 66% акций ЗАО «Эхо Москвы», остальное у миноритариев – Венедиктова, Юрия Федутинова, Владимира Гусинского, Игоря Малашенко и еще у нескольких бывших сотрудников «Медиа-моста». Соответственно, большинство голосов в совете директоров компании принадлежит представителям «Газпром-медиа».

Принципиальный вопрос отчета «Эха» на 2017 г. – оформленный осенью кредит Газпромбанка на 48 млн руб., рассказал Венедиктов. По его словам, о желании взять такой кредит Павлова сообщила миноритариям год назад, но идея им не понравилась: у компании было достаточно свободных средств на счетах.

И лишь при обсуждении отчета на совете директоров выяснилось, что Павлова-таки оформила этот кредит под 12% годовых. По уставу компании она была обязана получить одобрение совета директоров, но не сделала этого, утверждает Венедиктов. «Павлова превысила свои полномочия», – считает он.

Миноритарии голосовали на совете в июне против одобрения отчета, но представители «Газпром-медиа», у которых большинство голосов в совете, – «за», в результате бюджет был утвержден. Тогда миноритарии предложили «Газпром-медиа» сменить гендиректора, тем более что срок контракта с Павловой истекал, сообщил Венедиктов, но представители холдинга проголосовали за продление контракта с ней.

Это уже второй кредит «Эха» у Газпромбанка, знает Венедиктов: первый на сумму 40 млн руб. был оформлен в 2016 г., годом ранее радиостанция стала убыточной и ей потребовался внешний заем, решение было одобрено миноритариями.

«Эхо» может самостоятельно зарабатывать без кредитования, уверен Венедиктов: «Мы были доходными либо самоокупаемыми 17 лет, мы стали терять деньги сразу после того, как Михаил Лесин в 2014 г. разогнал собственную рекламную службу радиостанции. Только в этом году рекламную службу решили вернуть». Лесин управлял «Газпром-медиа» в 2013-2015 гг.

В начале июня президент Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что «Газпром» финансирует «Эхо» и при этом не вмешивается в редакционную политику радиостанции, что говорит о том, что в России – свобода слова. Но Венедиктов тогда заявил, что ему о таком финансировании неизвестно. «Получается, Путин был прав, а я поставил его слова под сомнения, теперь буду извиняться», – говорит Венедиктов. «Ведомости» запросили комментариев «Газпром-медиа», Павлова не ответила на звонки.