«Мегафон» и Tele2 заметно снизили тарифы в регионах
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В начале августа Tele2 понизила часть тарифов в регионах, некоторые – в разы. Например, в Смоленской области тариф «Мой онлайн+» уменьшился с 500 руб. в месяц до 180 руб. (в пакет добавилось 100 минут разговоров, а интернет-трафик сократился на 5 Гб). В Тульской области стоимость пакета «Мой онлайн» снизилась с 299 до 150 руб. (Tele2 добавила в него 150 минут разговоров, и их стало 450). Аналогичные изменения произошли и в других регионах, с тарифами в которых ознакомились «Ведомости». В Москве оператор тарифов не менял.
О значительном снижении тарифов речи не идет, оператор улучшил условия некоторых тарифных планов в 30 регионах, настаивает представитель Tele2 Ольга Галушина. Во многих случаях абонентская плата не менялась – оператор просто включил в тарифы больше услуг, объясняет она: стратегия Tele2 – предлагать абонентам наиболее выгодные тарифы с точки зрения соотношения цены и наполнения.
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