Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4626 от 08.08.2018 под заголовком: Бои регионального значения

«Мегафон» и Tele2 заметно снизили тарифы в регионах

Участники рынка боятся тотальной ценовой войны
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В начале августа Tele2 понизила часть тарифов в регионах, некоторые – в разы. Например, в Смоленской области тариф «Мой онлайн+» уменьшился с 500 руб. в месяц до 180 руб. (в пакет добавилось 100 минут разговоров, а интернет-трафик сократился на 5 Гб). В Тульской области стоимость пакета «Мой онлайн» снизилась с 299 до 150 руб. (Tele2 добавила в него 150 минут разговоров, и их стало 450). Аналогичные изменения произошли и в других регионах, с тарифами в которых ознакомились «Ведомости». В Москве оператор тарифов не менял.

О значительном снижении тарифов речи не идет, оператор улучшил условия некоторых тарифных планов в 30 регионах, настаивает представитель Tele2 Ольга Галушина. Во многих случаях абонентская плата не менялась – оператор просто включил в тарифы больше услуг, объясняет она: стратегия Tele2 – предлагать абонентам наиболее выгодные тарифы с точки зрения соотношения цены и наполнения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике