Эльвира Набиуллина хочет лично блокировать вредоносные сайты

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ЦБ (на фото его председатель Эльвира Набиуллина) готов к блокировке сайтов Дмитрий Астахов / РИА Новости

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и знакомый участников совещания. ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказывают чиновник и знакомый участников совещания. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании. Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать. А федеральный чиновник считает предложенные ЦБ критерии блокировки излишне широкими.