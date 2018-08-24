Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4638 от 24.08.2018 под заголовком: Центробанку суд не нужен

Эльвира Набиуллина хочет лично блокировать вредоносные сайты

ЦБ просит полномочий блокировать иностранные сайты с фишингом
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и знакомый участников совещания. ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации.

ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказывают чиновник и знакомый участников совещания. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании. Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать. А федеральный чиновник считает предложенные ЦБ критерии блокировки излишне широкими.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике