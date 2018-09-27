Технологии / ИТ-бизнес

Выходцы из UBS запустят первый в Швейцарии регулируемый криптобанк

Они планируют получить обычную лицензию на банковскую деятельность и торговлю ценными активами
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Швейцарская компания SEBA Crypto AG, основанная двумя выходцами из банка UBS, привлекла $105 млн (80 млн фунтов стерлингов) для создания первого в Швейцарии регулируемого «крипто-инвестиционного банка», пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

SEBA планирует подать заявку о получении традиционной (как у обычных банков) лицензии на осуществление банковской деятельности и торговлю ценными бумагами и рассчитывает получить ее к середине 2019 г., сообщает FT. По данным источника издания, швейцарский финансовый регулятор Finma уже ведет переговоры с SEBA, но пока не получил от компании формальной заявки.

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