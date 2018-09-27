Выходцы из UBS запустят первый в Швейцарии регулируемый криптобанк

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SEBA станет «мостом» между криптовалютным миром и миром традиционных денег Евгений Разумный / Ведомости

Швейцарская компания SEBA Crypto AG, основанная двумя выходцами из банка UBS, привлекла $105 млн (80 млн фунтов стерлингов) для создания первого в Швейцарии регулируемого «крипто-инвестиционного банка», пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

SEBA планирует подать заявку о получении традиционной (как у обычных банков) лицензии на осуществление банковской деятельности и торговлю ценными бумагами и рассчитывает получить ее к середине 2019 г., сообщает FT. По данным источника издания, швейцарский финансовый регулятор Finma уже ведет переговоры с SEBA, но пока не получил от компании формальной заявки.