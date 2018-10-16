Технологии / ИТ-бизнес

«Связной» решил стать конкурентом «Почты России»

Компания занялась доставкой посылок
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Посетители 1000 магазинов «Связного» почти в 500 городах России уже могут отправлять и получать в них посылки весом до 10 кг. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент по продажам объединенных «Связного» и «Евросети» Давид Борзилов. В первом полугодии 2019 г. компания планирует оказывать эти услуги в большинстве остальных магазинов – всего их около 5500.

В зависимости от веса посылки и маршрута услуга будет стоить 260–700 руб., минимальный срок доставки – один день, говорится в материалах «Связного». Например, доставка посылки весом до 1 кг из Москвы в Петербург обойдется в 289 руб,. а весом до 5 кг из Нижнего Новгорода во Владивосток – в 700 руб. Это базовый тариф, стоимость пересылки может быть выше за счет дополнительных услуг, говорит Борзилов, например гарантий возмещения объявленной стоимости посылки при утрате или повреждении, продлении срока ее хранения в магазине. В будущем «Связной» планирует предлагать такие услуги, как наложенный платеж (адресат платит указанную отправителем сумму) и курьерская доставка до квартиры или офиса.

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