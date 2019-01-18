Кто будет расплачиваться за закон об управлении рунетом

Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Роскомнадзор берет рунет в управление

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Под контролем руководителя Роскомнадзора Александра Жарова вскоре будет весь рунет Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минкомсвязи и Роскомнадзор поддерживают законопроект об управлении рунетом, который в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Об этом заявили замминистра связи Олег Иванов и замруководителя Роскомнадзора Александр Панков, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Также законопроект поддержали представители Федеральной службы охраны (отметив, что некоторые его элементы требуют технического уточнения – а такие корректировки можно внести и во втором чтении) и Федеральной службы технического и экспортного контроля.

Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова.