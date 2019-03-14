ВТБ, Мордашов и банк «Россия» станут акционерами «Ростелекома»

Выручка объединенной компании, по словам Осеевского, составит около 500 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

ВТБ, бизнесмен Алексей Мордашов и банк «Россия» войдут в капитал «Ростелекома» в результате сделки по консолидации госоператором 100% Tele2. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Максим Акимов.

О том, что «Ростелеком» договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил 12 марта президент госкомпании Михаил Осеевский. По его словам, выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров. Смешанный формат сделки подтвердил и президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, сделка предполагает как покупку, так и обмен акциями. Костин добавил, что выкуп «Ростелекомом» акций Tele2 был одобрен на уровне премьера Дмитрия Медведева.

Мажоритарным акционером «Ростелекома» является Росимущество, которому принадлежит 45,04% уставного капитала госоператора. Еще 3,96% – у «ВЭБ.РФ», 12,01% – у «дочки» «Ростелекома», компании «Мобител». 36,52% обыкновенных акций оператора и 69,21% привилегированных (38,98% уставного капитала) торгуются на Московской бирже.

По словам Акимова, сделка предполагает обмен казначейских акций госоператора, то есть доли «Мобитела», на акции Tele2. «Мобител» принадлежит 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций госкомпании. Такой пакет стоит около 23,5 млрд руб., что составляет меньше 18% от стоимости Tele2. Акимов уточнил, что правительство намерено сохранить контроль над «Ростелекомом» после сделки. Это может быть сделано через заключение акционерных соглашений.

Выручка Tele2 по итогам 2018 г. составила 143,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 г. на 16,4%. Выручка «Ростелекома» в 2018 г. составила 320,2 млрд руб. (рост на 5%).