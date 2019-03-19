МТС снизила оценку затрат на выполнение закона Яровой

Андрей Гордеев / Ведомости

МТС изменила прогноз затрат на исполнение закона Яровой: теперь оператор рассчитывает потратить 50 млрд руб. вместо 60 млрд руб. за пять лет, говорится в его сообщении.

МТС провела первые тендеры и закупки систем для исполнения закона Яровой, заявил президент МТС Алексей Корня. В результате этих процедур и последующих технических уточнений оценка затрат снизилась, пояснил Корня. Для каких регионов были эти тендеры, кто поставщик систем и их стоимость Корня раскрыть отказался.

Конкурсная комиссия МТС определила, что единственным поставщиком систем для исполнения закона Яровой будет «Норси-транс», заверил гендиректор компании Сергей Овчинников. По его словам, это прописано в дополнительном соглашении между сторонами. Сейчас для каждого региона формируются отдельные заказы с конкретными требованиями – первыми готовятся документы по Москве и Петербургу, рассказал Овчинников.

Представитель МТС не стал комментировать это.

В интервью «Ведомостям» один из владельцев производителей систем для исполнения закона Яровой – Антон Черепенников говорил, что первые тендеры МТС выиграла компания «Норси-транс». По словам Черепенникова», другие операторы тоже провели первые тендеры – в «Мегафоне» и «Вымпелкоме» их выиграла «Цитадель» Черепенникова.

В 2018 г. «Мегафон» оценивал потенциальные затраты на закон Яровой в 40 млрд руб. на пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд руб. за тот же период. «Ростелеком» и Tele2 оценки не озвучивали. В материалах «Ростелекома» приведен прогноз его капитальных затрат на 2019 г. – 65–70 млрд руб. 7 млрд руб. составят затраты, связанные с регулированием. Это расходы на исполнение требований закона Яровой и развитие системы технических средств, обеспечивающих оперативно-розыскные мероприятия (СОРМ), говорили представители «Ростелекома».

Прогноз своих расходов, связанных с исполнением закона Яровой, МТС представила вместе с итогами работы за 2018 г. Компания отчиталась о самых высоких за последние семь лет темпах роста выручки – она увеличилась на 8,7% до 448,1 млрд руб. Опережающими темпами росли розничные продажи, интеграторский бизнес и сегмент финтеха, перечислил Корня, не назвав конкретных проектов.