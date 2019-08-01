Выручка Tele2 выросла почти на 13%

Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) увеличилась на 13,8% до 77,4 млрд руб. за первое полугодие 2019 г., говорится в сообщении Tele2. Во II квартале оператор заработал на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – 39,7 млрд руб. Отдельно показатель мобильной сервисной выручки Tele2 не раскрывает.

Выручка выросла, потому что увеличилось количество активных пользователей мобильного интернета и изменилась структура потребления услуг – абоненты потребляют больше трафика, переходят на более дорогие тарифы, объясняет представитель Tele2. По итогам I квартала 2019 г. Tele2 впервые выходил в тройку федеральных сотовых операторов по размеру среднемесячного счета абонента в России (ARPU), обойдя «Мегафон».

Долгое время оператор был убыточен и о первой квартальной чистой прибыли с 2015 г. сообщил год назад, в августе 2018 г. Сейчас чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2019 г. составила 3,6 млрд руб., сообщила компания. За II квартал чистая прибыль выросла на 42,6% до 1,4 млрд руб.

Отношение долга к EBITDA сократилось на 32,8% до показателя 2,2. Его представитель оператора объясняет наращиванием EBITDA (+41,2%, 15,5 млрд руб. за квартал) и применением нового стандарта МСФО.

В марте «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2, и теперь стороны обсуждают технические моменты. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что сделка закроется до конца года, но заверял, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, а выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40%, и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Сумму и детали сделки стороны не раскрывали. В январе стало известно, что обсуждается оценка Tele2 в 240 млрд руб., об этом рассказывали источники «Ведомостей», знающие это от членов совета директоров Tele2 и сотрудников акционеров «Ростелекома».