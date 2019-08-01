Технологии / Телекоммуникации

Выручка Tele2 выросла почти на 13%

Оператор также продолжает наращивать прибыль

Выручка «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) увеличилась на 13,8% до 77,4 млрд руб. за первое полугодие 2019 г., говорится в сообщении Tele2. Во II квартале оператор заработал на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – 39,7 млрд руб. Отдельно показатель мобильной сервисной выручки Tele2 не раскрывает.

Выручка выросла, потому что увеличилось количество активных пользователей мобильного интернета и изменилась структура потребления услуг – абоненты потребляют больше трафика, переходят на более дорогие тарифы, объясняет представитель Tele2. По итогам I квартала 2019 г. Tele2 впервые выходил в тройку федеральных сотовых операторов по размеру среднемесячного счета абонента в России (ARPU), обойдя «Мегафон».

Долгое время оператор был убыточен и о первой квартальной чистой прибыли с 2015 г. сообщил год назад, в августе 2018 г. Сейчас чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2019 г. составила 3,6 млрд руб., сообщила компания. За II квартал чистая прибыль выросла на 42,6% до 1,4 млрд руб.

Отношение долга к EBITDA сократилось на 32,8% до показателя 2,2. Его представитель оператора объясняет наращиванием EBITDA (+41,2%, 15,5 млрд руб. за квартал) и применением нового стандарта МСФО.

В марте «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2, и теперь стороны обсуждают технические моменты. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что сделка закроется до конца года, но заверял, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, а выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40%, и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Сумму и детали сделки стороны не раскрывали. В январе стало известно, что обсуждается оценка Tele2 в 240 млрд руб., об этом рассказывали источники «Ведомостей», знающие это от членов совета директоров Tele2 и сотрудников акционеров «Ростелекома».

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Комментарии
Polyunsaturated
10:11 01.08.2019
Ага, клиенты дискаунтера вдруг стали активно тратить больше на фоне падения реальных доходов. Имхо, бесстыдно нарисовали прибыль под красивые мультипликаторы, чтобы впарить актив Ростелу втридорога. После сделки все показатели маржинальности рухнут, вот увидите. Алексу Фэку привет!
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